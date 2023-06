Das DC-Universum stellt sich unter der Leitung von James Gunn neu auf. Den Anfang macht Superman: Legacy in 2025. Nun steht auch fest, welcher Schauspieler den Mann aus Stahl zukünftig spielen wird. Wir stellen euch den Nachfolger von Henry Cavill vor.

Die Wiedergeburt des DC-Universums

Es ist kein Geheimnis, dass das filmische DC-Universum ein ziemlicher Reinfall für Publisher Warner Bros. ist. Das bestätigen auch die jüngsten Ereignisse um The Flash, der an den internationalen Kinokassen gehörig gefloppt ist:

Dennoch gibt Warner Bros. nicht auf und rebootet das DC-Filmuniversum ab 2025 unter der kreativen Führung von Regisseur James Gunn (Guardians of the Galaxy). Die erste Phase hört auf den Namen Gods and Monsters und wird mit Superman: Legacy starten.

Schauspieler Henry Cavill wird infolge der Neuausrichtung nicht mehr Clark Kent alias Superman spielen. Stattdessen übernimmt nun David Corenswet die Rolle des Superhelden:

Der US-Amerikaner ist 29 Jahre alt und bisher eher unbekannt. Seine größte Rolle war die von River Barkley in der Netflix-Serie The Politician, die zwischen 2019 und 2020 auf dem Streaming-Anbieter veröffentlicht wurde.

So reagiert das Netz auf den neuen Superman

Die Reaktionen im Netz auf die Bekanntgabe sind durchaus gemischt. Viele User vermissen bereits Henry Cavill, der für viele Fans der perfekte Superman war. Dennoch gibt es auch viele positive Stimmen, die in David Corenswet einen geeigneten Nachfolger sehen. Dabei wird vor allem die optische Ähnlichkeit zwischen Cavill und Corenswet besonders häufig hervorgehoben.

Allerdings hat DC nicht nur einen neuen Superman gefunden, sondern auch eine neue Lois Lane, die Geliebte des Superhelden. Die Reporterin wird im kommenden Film von Rachel Brosnahan gespielt, die Serienfans vielleicht aus der mehrfach ausgezeichneten Amazon-Prime-Serie The Marvelous Mrs. Maisel kennen:

In den nächsten Wochen wird darüber hinaus bekannt gegeben, wer Bösewicht Lex Luthor in Superman: Legacy verkörpern wird. Gute Chancen auf die begehrte Rolle haben angeblich die beiden Brüder Alexander und Bill Skarsgård.