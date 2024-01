Neue Hoffnung für Fans: Kommt Spyro 4 doch noch?

Lange Zeit war es ruhig um potenzielle weitere Teile des lila Drachen. Doch nun hat das Entwicklerstudio Toys For Bob einen Post auf Twitter veröffentlicht, der die Hoffnung aller Spyro-Fans erneut entfacht.

Das Spyro-Motto für 2024: Einfach daran glauben

Toys For Bob hat im Jahr 2018 mit „Spyro: Reignited Trilogy“ einen Traum wahrgemacht, den viele Fans des kleinen lila Drachen schon beinahe ausgeträumt hatten. Ein Remake aller drei Originalteile der PS1-Reihe aus dem Hause Insomniac. Spätestens als „Crash 4: It's About Time“ herauskam und dort ebenfalls eine ganze Reihe von Ester Eggs zu Spyro auftauchten, spekulierten die Fans, ob dieser bald auch einen neuen Teil bekommen würde, der den Originalspielen gerecht würde.

Hier sind einige der Easter Eggs im Video:

Allerdings wurde es über die Jahre ziemlich ruhig, da keine weiteren Ankündigungen oder Hinweise mehr zu finden waren – bis jetzt. Denn vor ein paar Tagen hat das Entwicklerstudio Toys For Bob, das die Rechte an Spyro aktuell besitzt, einen Post auf Twitter veröffentlicht, der unter Umständen neue Hoffnung geben könnte.

In diesem Post sieht man Spyro auf einem fliegenden Skateboard und neben ihm stehen die Worte „You gotta believe!“ („Du musst daran glauben“). Die Szene erinnert an die Rennstrecke der Yetis in der „Super-Bonusrunde“ des dritten Spiels an. Toys For Bob ergänzt den Post noch mit den Worten „2024-Motto“.

Hier seht ihr den Post selbst:

Fans wollen Spyro 4, sind aber skeptisch

Während in den Kommentaren unter dem Post ganz deutlich zu erkennen ist, dass viele an einen Release von Spyro 4 in diesem Jahr glauben, zeigen sich einige auch mit bedachter Skepsis. So sagt User Lin Sparks beispielsweise:

„Leute, ihr wisst, dass wir uns dieses Jahr im Jahr des Drachen befinden, also hoffe ich, dass ihr euch ein neues, eigenständiges Spiel für Spyro ausgedacht habt und nicht bloß einen DLC für ein Crash-Spiel.“

Ob sich Spyro tatsächlich wieder ans Tageslicht kämpfen kann, wird das Jahr zeigen. Letzten Monat haben es Spyro und Elora zumindest schon einmal in Crash Team Rumble geschafft. Wer weiß, was sich die Entwickler noch alles einfallen lassen.

