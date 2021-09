Die Marke Hasbro versorgt die Welt bereits seit Jahrzehnten vor allem mit physischen Spielzeugen, doch auch Videospiele gab es vereinzelt. Nun möchte der Konzern mit zu den Großen gehören und Top-Spiele entwickeln.

Zu Hasbro gehören viele bekannte Lizenzen

Mit einem neuen Studio namens New Raleigh-Durham hat Hasbro den Grundstein gelegt, um künftig Blockbuster-Spiele entwickeln zu können. Zwar hat der Konzern gemeinsam mit Wizards Of The Coast, inzwischen auch Teil von Hasbro, bereits Erfahrung mit kleineren Spielen, doch der große Erfolg blieb bisher aus.

Für das neue Studio soll Hasbro sich bereits Veteranen der Videospielindustrie ins Boot geholt haben, darunter Entwickler von Warner Bros. Games. Das Studio möchte sich vor allem auf neue Spiele zu den Marken „Transformers“, „G.I. Joe“, „Micronauts“ und „Ouija“ konzentrieren, den Anfang soll allerdings ein Third-Person-Action-Adventure machen, das auf „G.I. Joe“ basiert.

Wenn man sich die aktuellen Stellenausschreibungen ansieht, lässt sich herauslesen, dass das Studio dafür mit der Unreal Engine arbeiten möchte und es ein Nahkampfsystem sowie Shooter-Mechaniken geben wird.

(Quelle: tfw2005, Hisstank)

Was kommt danach?

Scheinbar gibt es noch keine weiteren Pläne, doch sollte das Studio mit dem ersten Spiel Erfolge feiern können, werden Fans mit Weiteren rechnen können.

Auf Reddit sind sich zumindest viele Leser einig: Ein Spiel zur Marke „Power Rangers“ würde sie freuen – sogar in VR.

„Hasbro hat doch jetzt Power Rangers, oder? Ich würde gerne sehen, wie ein AAA-Power-Rangers-Spiel aussieht“, so der Top-Kommentar.

(Quelle: Reddit)