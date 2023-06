Das kommende Gebäudeenergiegesetz (GEG) hat in den letzten Monaten für viele Diskussionen und auch einfach Angst bei den Menschen gesorgt, die sich keine neue Heizung leisten können. Nun will sich die Koalition auf eine sozialverträgliche Lösung geeinigt haben, die den Großteil der Kosten übernimmt.

Heizungsgesetz mit Klima-Geschwindigkeitsbonus

Ab 2024 sollen in Deutschland möglichst nur noch neue Heizungen eingebaut werden, die zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien laufen. Jetzt soll sich die Koalition aus SPD, Grünen und FDP auf eine sozialverträgliche Lösung geeinigt haben, die bis zu 70 Prozent der Kosten für eine neue Heizung übernimmt. Neu mit dabei ist der Klima-Geschwindigkeitsbonus (Quelle: Tagesschau).

Demnach bleibt es dabei, dass eine klimafreundliche Heizung beim Einbau immer mit 30 Prozent gefördert wird. Wer sich vor dem eigentlichen Enddatum der eigenen Heizung dazu entscheiden, eine klimafreundliche Heizung einzubauen, der bekommt zusätzlich 20 Prozent als Klima-Geschwindigkeitsbonus. Wer dann noch ein zu versteuerndes Jahreseinkommen von unter 40.000 Euro hat, der bekommt zusätzlich 30 Prozent Förderung.

Alle Förderungen lassen sich miteinander kombinieren, doch es gibt eine Obergrenze von 70 Prozent. Wer also wirklich alles ausschöpfen kann, der muss nur 30 Prozent der Kosten einer klimafreundlichen Heizung bezahlen.

Wichtig: Das bedeutet aber nicht, dass jemand eine funktionierende Heizung austauschen muss. Jeder kann seine Heizung, die noch funktioniert, weiterhin verwenden.

Das müsst ihr über Wärmepumpen wissen:

Kommunale Wärmeplanung als Grundlage

Als Grundlage für das neue Heizungsgesetz gilt die kommunale Wärmeplanung. Diese soll bis spätestens 2028 festlegen, wie die Region mit Wärme versorgt wird und Sicherheit schaffen, in welche Richtung die Bürgerinnen und Bürger wechseln müssen. Je nach Region könnte beispielsweise Fernwärme ausgebaut werden. Dann müsste man nicht auf eine Wärmepumpe umsteigen. All das soll vorher festgelegt werden, damit niemand mehr so im Unklaren gelassen wird, wie es bisher der Fall ist.