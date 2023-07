Mit The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom durften Switch-Spieler bereits in ein neues Abenteuer mit Link und seinen Freunden eintauchen. Jetzt legt Nintendo nach und bringt gleich zwei beliebte Zelda-Hits auf die Hybridkonsole.

Diese zwei Zelda-Hits sind jetzt auf der Switch verfügbar

Bereits im Mai musste Link die Welt von Hyrule in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom retten. Jetzt muss der Held wieder ran und darf dabei sogar die klassische Zipfelmütze aufsetzen. Nintendo gibt jetzt bekannt, dass The Legend of Zelda: Oracle of Ages und Oracle of Seasons in die Spielebibliothek von Nintendo Switch Online aufgenommen werden. Wenn ihr den Online-Service abonniert habt, könnt ihr euch jetzt sofort ins Abenteuer stürzen und müsst auch nicht nochmal draufzahlen.

Sowohl Oracle of Ages als auch Oracle of Seasons sind 2001 für den Game Boy Color erschienen. Es handelt sich um klassische Action-Adventure im Zelda-Stil. Ihr müsst also Link aus der Vogelperspektive steuern, Gegner besiegen, Rätsel lösen und schließlich die Welt retten. In Oracle of Ages reist ihr dabei zwischen Vergangenheit und Gegenwart hin und her. Oracle of Seasons lässt euch dagegen die Jahreszeiten verändern.

Der besondere Kniff dabei: Die Spiele sind miteinander verbunden. Nach dem Durchzocken beider Spiele erhaltet ihr ein Passwort, mit dem sich das Abenteuer nochmal verändert und auch die Handlung erweitert wird.

Einhorndrachen und Bäume mit Anime-Augen. Schaut euch hier den Switch-Trailer für die Zelda-Hits an:

The Legend of Zelda: Oracle of Ages und Oracle of Season für die Switch

Switch-Fans freuen sich über Zelda-Nachschub

Die Fans sind vom Zelda-Doppelpack für Nintendo Switch Online begeistert. Viele Spieler merken an, dass Oracle of Ages und Oracle of Seasons sogar ihre Lieblingsabenteuer in der altehrwürdigen Nintendo-Reihe sind. Zusätzlich freuen sie sich über die Aufmerksamkeit, die die beide Zelda-Hits jetzt bekommen. Nicht wenige wünschen sich von Nintendo ein komplettes Remake im Stil von The Legend of Zelda: Links Awakening, das 2019 für die Nintendo Switch erschienen ist.

