Jackery ist einer der bekanntesten Hersteller von Solargeneratoren. Das Unternehmen will sich aber nicht nur auf klassische Energiegewinnung mit Solarpanels beschränken. Es werden auch andere Ideen entwickelt, die im ersten Moment etwas komisch aussehen, im Notfall aber die Rettung sein könnten.

Jackery LighCycle S1: Mit Bewegung Strom erzeugen

Jackery bietet bereits seit längerer Zeit Solargeneratoren und passendes Zubehör an, welches immer weiterentwickelt wird. So kann mittlerweile sehr schnell über Solarpanels Energie gewonnen und gespeichert werden. Doch die Sonne scheint nicht immer und so arbeitet Jackery an Alternativen. Das Jackery Air-W ist ein Windrad, welches Energie erzeugt. Mit dem LighCycle S1 kommt eine verrückte Idee hinzu. Im Grunde handelt es sich um eine Powerstation als Walze, die ihr hinter euch herzieht und so Energie erzeugt, die in einem Akku gespeichert wird:

Das Jackery LighCycle S1 erzeugt Energie durch Bewegung (Bildquelle: Jackery/ADesignAward

Die Funktionsweise könnt ihr euch wie bei einem Dynamo am Fahrrad vorstellen. Sobald das Rad in Bewegung ist, wird Energie erzeugt. Der Akku ist im Inneren verbaut und speichert so die produzierte Energie direkt. Das ganze System ist in sich geschlossen und ihr könnt die Geräte, die mit Energie versorgt werden müssen, direkt daran anschließen. Die Produktion von Strom für unterwegs funktioniert so auch, wenn die Sonne nicht scheint oder der Wind nicht weht. Die genauen Details zur Leistung und wie viel Energie wirklich produziert wird, sind noch nicht bekannt. Gleiches gilt für den Preis und die Verfügbarkeit.

Solargeneratoren von Jackery sind sehr beliebt

Jackery Explorer: Tragbare Powerstations für Solarstrom im Hands-On – GIGA@IFA Abonniere uns

auf YouTube

Jackery hat viele verschiedene Solargeneratoren auf den Markt gebracht und entwickelt immer mehr Produkte und Zubehör, die verbessert werden. Beispielsweise Solarpanels, die beidseitig Sonne einfangen können. Solargeneratoren werden immer leistungsstärker und lassen sich in 2 Stunden mit Solarzellen aufladen. Es dürften uns noch viele Innovationen erwarten, denn viele Menschen wollen etwas unabhängiger werden.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.