Wer aktuell auf der Suche nach einem richtig großen Fernseher ist, der kann gerade günstig bei Otto zuschlagen. Dort wird nämlich im Rahmen des Black Friday schon jetzt der Sony KD75XH8096 zum Preis von nur 1.049 Euro verkauft. GIGA hat die Details für euch.

Riesiger Sony-Fernseher bei Otto im Angebot

Bei Otto gibt es aktuell den Sony KD75XH8096 mit einer Diagonale von 75 Zoll für nur 1.049 Euro im Angebot. Normalerweise muss man dafür mindestens 1.299 Euro zahlen. Rechnet man die 29,95 Euro Versandkosten für die Spedition dazu, landet man bei 1.078,95 Euro. Insgesamt spart man also im Vergleich zu anderen Händlern über 200 Euro. Selbst Amazon verlangt deutlich mehr für dieses Modell.

Im nachfolgenden Video werden die Vorteile dieses Fernsehers im Detail vorgestellt:

Technisch ist der Sony-Fernseher auf dem neuesten Stand. Verschiedenste Technologien sorgen dafür, dass das Bild auf 75 Zoll bei der 4K-Auflösung in erstklassiger Qualität dargestellt wird. Als Betriebssystem kommt Android TV zum Einsatz, wodurch man ohne Probleme auf alle Dienste wie YouTube, Netflix, Prime Video, Disney+ und Co. zugreifen kann. Die Bedienung ist sehr intuitiv und das System wird regelmäßig aktualisiert. WLAN und Bluetooth sind genauso vorhanden wie zwei USB-Anschlüsse, an die man eine Festplatte zur Aufnahme anschließen kann. Es stehen zudem vier HDMI-Ports zur Verfügung, wodurch man genug Möglichkeiten zum Anschluss zusätzlicher Geräte hat – beispielsweise einer PS5. Sony bewirbt den Fernseher als optimiertes Gerät für die neue Konsole.

Was taugt der Sony-Fernseher?

Die meisten Käufer des riesigen Sony-Fernsehers zeigen sich begeistert von der Größe und dem Kino-Feeling, das dadurch aufkommt. Die Bildqualität und der Ton überzeugen. Auch Android TV arbeitet zügig auf dem Fernseher und macht diesen zu einem echten Multitalent. Bei Otto finden sich nur drei Bewertungen. Schaut man bei Amazon, sind es über 270 mit durchschnittlich 4,5 Sternen. Dort wird ebenfalls das Betriebssystem gelobt und die einfache Einrichtung. Die meisten Käufer, die teilweise deutlich mehr bezahlt haben, sind sehr zufrieden.