Paranormal Activity: Horror-Hammer nimmt Steam ins Visier

Zahlreiche Horrorklassiker haben bereits eine Spieleadaption erhalten, darunter auch Paranormal Activity. Der letzte Ausflug ins Gaming-Segment liegt inzwischen aber knapp 7 Jahre zurück. Nun wird jedoch an einem weiteren Spiel gearbeitet.

Paranormal Activity wird erneut zum Videospiel

Texas Chainsaw Massacre, Freitag der 13., The Ring, Leatherface und Chucky sind nur einige der zahlreichen Horrorklassiker, die bereits eine Spieleadaption erhalten haben oder zumindest Teil eines Videospiels sind. Die Horror-Reihe Paranormal Activity ist als nächstes dran, wie Solo-Entwickler Brian Clarke selbst ankündigt. Unter dem Entwicklernamen DarkStone Digital war er bereits für Spiele wie The Mortuary Assistant aus dem Jahr 2022 zuständig, zählt also zu den Experten in diesem Genre.

Laut Paramount Global und DreadXP wird der Found-Footage-Stil der Franchise beibehalten, damit die Horrorfans in die Geschichte eintauchen können. Des Weiteren soll das Spiel eine erweiterte Version des Haunt-Systems von The Mortuary Assistant verwenden, das „die Art und Intensität des Schreckens, dem der Spieler begegnet, je nach seinen Aktionen dynamisch verändert“ (Quelle: Variety).

Clarke verspricht, seine Erfahrungen aus der Entwicklung von The Mortuary Assistant zu nutzen, um das System im nächsten Spiel noch reaktionsfähiger und gruseliger zu gestalten. Der Entwickler versichert: „Das wird heftig!“.

DreadXP wird das Spiel voraussichtlich im Jahr 2026 veröffentlichen. Für welche Plattformen das kommende Paranormal-Activity-Spiel erscheint, ist noch nicht bekannt, es ist allerdings nicht das erste Spiel mit der Filmlizenz. Im Jahr 2017 erschien bereits Paranormal Activity: The Lost Soul von Entwickler und Publischer VRWERX (jetzt bei Steam ansehen).

Ein vielversprechendes Horrorspiel hat es leider nicht geschafft:

Was ist The Mortuary Assistant?

Falls ihr vom ersten Spiel des Entwicklers noch nicht gehört habt, wollen wir es euch kurz vorstellen: Bei The Mortuary Assistant handelt es sich um ein Horrorspiel, in dem ihr eine Ausbildung in der Leichenhalle von River Fields absolviert. Dort seid ihr für die Einbalsamierung sowie die richtige Pflege der Verstorbenen zuständig – Dämonen machen euch allerdings das Leben schwer.

Das Spiel hat bei Steam die Bewertung „sehr positiv“ erhalten (jetzt bei Steam ansehen). Spieler loben die einfache Einstiegsmöglichkeit und den hohen Wiederspielwert aufgrund der Rundenstruktur.

Macht euch einen Eindruck vom Spiel:

The Mortuary Assistant: Launch-Trailer

