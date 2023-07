Heidi schraubt weiter an der Erfolgsformel von Germany’s Next Topmodel. Nachdem seit der vorletzten Staffel auch Best-Ager-Models mit von der Partie sind, dürfen im kommenden Jahr auch erstmals Männer um den Titel kämpfen.

Germany's Next Topmodel Facts

Germany’s Next Topmodel: Nächstes Jahr auch mit Männern

Das große Finale der letzten Staffel GNTM ist nicht einmal einen Monat her, da gibt es schon die nächste Hammer-Meldung zur beliebten Casting-Show. Denn wie Heidi Klum ganz offiziell auf Instagram enthüllt, bricht sie zum ersten Mal in der Geschichte von Germany’s Next Topmodel mit einer eisernen Regel: In der kommenden 19. Staffel der ProSieben-Show dürfen sich nun auch Männer bewerben und um den Titel Germany’s Next Topmodel kämpfen.

Zwar startet die nächste Staffel GNTM erst 2024, Bewerbungen werden jedoch schon wieder seit dem 15. Juni 2023 entgegengenommen. Einzige Bedingung: Bewerber und Bewerberinnen müssen mindestens 18 Jahre alt sein.

ProSieben-Unterhaltungschefin Natalie Zizler sieht diese Entscheidung als wichtigen Schritt, um noch „mehr Menschen die Möglichkeit zu geben, Teil der GNTM-Familie zu werden“:

„GNTM hatte in der letzten Staffel eine klare Message: Jede Frau kann mitmachen. Jedes Alter, jede Konfektionsgröße. Jetzt heißt es außerdem: Jedes Geschlecht. Wir freuen uns auf die vielen Bewerbungen von allen, die bislang noch nicht die Möglichkeit hatten, mit dabei zu sein.“

GNTM: Heidi castet ersten Teilnehmer über den Wolken

Heidi hat anscheinend auch schon den ersten männlichen Teilnehmer für die nächste Staffel von Germany’s Next Topmodel finden können. In ihrem Ankündigungsvideo auf Instagram, das sie während eines Fluges dreht, erzählt sie einem Flugbegleiter von der spannenden Neuerung und fragt ihn prompt, ob er nicht auch seinen Hut mit in den Ring werfen will.

Er antwortet kurz und knapp: „Warum nicht? Super!“ Auch wenn seine Wortwahl es nicht vermuten lässt, der Flugbegleiter scheint sich sichtlich über Heidis Angebot zu freuen.

Ein offizieller Starttermin für die 19. Staffel GNTM steht aktuell noch nicht fest. Wir gehen jedoch davon aus, dass die neuen Folgen im Frühjahr 2024 auf ProSieben starten. Der Startschuss für die letzte Staffel fiel immerhin auch Mitte Februar.