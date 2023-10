Pokémon Karmesin & Purpur – Paradoxdrift : 3 exklusive Vorschaukarten

Anfang November erscheint Karmesin & Purpur – Paradoxdrift die neuste Erweiterung des Pokémon-Sammelkartenspiels. Das Set enthält über 180 Karten, von denen wir euch gleich drei schon jetzt exklusiv präsentieren dürfen.

In Paradoxdrift prallen Zukunft und Vergangenheit aufeinander. Während Pokémon aus der Vergangenheit simplere Fähigkeiten besitzen, aber dafür mehr Schaden austeilen und einstecken können, besitzen die Pokémon aus der Zukunft komplexere Fähigkeiten und verlassen sich auf ihre Geschwindigkeit und Technik. Durch die Rückkehr der Technischen Maschinen (TMs) stehen euren Pokémon allerdings noch zusätzliche Angriffe zur Verfügung. Auf der offiziellen Webseite findet ihr noch mehr Informationen zu Karmesin & Purpur – Paradoxdrift:

Tauche in ein Wolkenmeer und entdecke ein Land, das nicht an die Zeit gebunden zu sein scheint! Pokémon aus der Vergangenheit wie Donnersichel-ex und Sandfell-ex sowie Pokémon aus der Zukunft wie Eisenkrieger-ex und Eisenhand-ex erscheinen mit gewaltigen Attacken. Unterdessen erhalten Knakrack-ex, Mewtu-ex und andere nach der Terakristallisierung neue Typen, während sich Crimanzo-ex, Monetigo-ex und weitere Pokémon-ex ebenfalls ins Getümmel stürzen. Fantastische Abenteuer erwarten dich, wenn die Zeitachsen in der Pokémon-Sammelkartenspiel-Erweiterung Karmesin & Purpur – Paradoxrift aufeinanderprallen!

Insgesamt könnt ihr euch in Pokémon Karmesin & Purpur – Paradoxdrift über folgende Inhalte freuen:

über 180 Karten

neue Pokémon aus der Vergangenheit und Zukunft

13 Pokémon-ex und 7 Terakristall-Pokémon-ex

28 ultraseltene, geprägte Vollbild-Pokémon-ex und Unterstützerkarten

7 hyperseltene, goldgeprägte Karten

mehr als 20 Trainerkarten

Exklusive Vorschaukarten: Krokel, Lokroko und Skelokrok-ex

Um euch schon jetzt einen detaillierten Einblick in die kommende Erweiterung zu ermöglichen, dürfen wir euch gleich drei Karten des neuen Sets exklusiv vorstellen. Es handelt sich um das Pokémon Krokel und dessen Entwicklungen.

Die mehr als 180 Karten der Erweiterung Karmesin & Purpur – Paradroxdrift erscheinen am 03. November 2023. Wir wünschen viel Spaß mit Karmesin & Purpur – Paradoxdrift!

