Polizei warnt: Handy im Zug aufladen kann gefährlich sein

Die Bundespolizei warnt Bahnreisende vor einer gesundheitsgefährdenden Manipulation. Unbekannte haben in mehreren Zügen die Steckdosen am Sitz so verändert, dass Reisende einen Stromschlag bekommen. Züge von mehreren Bahn-Unternehmen sind betroffen.

Polizei warnt vor manipulierten Zug-Steckdosen

In den vergangenen Tagen und Wochen ist die Bundespolizei von mehreren Bahn-Unternehmen auf manipulierte Steckdosen in Zügen hingewiesen worden. Jetzt warnt die Behörde auch offiziell vor den Steckdosen, die sich am Sitz befinden. Bahnreisende sollten sich die Steckdose ganz genau anschauen und sie so auf mögliche Manipulationen untersuchen, bevor sie zum Beispiel ihr Handy darüber aufladen.

Unbekannte setzen anscheinend in letzter Zeit öfter eine leitende Metallnadel oder in manchen Fällen Kupferdraht in die Steckdosen ein. Bei Benutzung können Reisende zum Teil schwere Stromschläge bekommen. Diese Erfahrung hat eine 47-jährige Frau gemacht, die mit einem Zug des Unternehmens Flix von Berlin nach Hamburg unterwegs war. Der Bundespolizei konnte sie anschließend ein Foto der manipulierten Steckdose zeigen (Quelle: NDR).

Auch in einem Regionalzug zwischen Freiburg und Weil am Rhein kam es nach Angaben der Polizei zu einem ähnlichen Vorfall. Verletzt wurde niemand, da einem Zugbegleiter die Steckdose auffiel, aus der ein Metallstift ragte (Quelle: Zeit).

Weniger glimpflich ging ein Fall in einem Zug des Unternehmens Go-Ahead zwischen Stuttgart und Karlsruhe aus. Hier verletzte sich ein 35-Jähriger durch einen Stromschlag und musste anschließend ins Krankenhaus (Quelle: RND).

Steckdosen: Bundespolizei mahnt zu Vorsicht

Der Bundespolizei zufolge sind die Steckdosen in den bislang bekannten Fällen äußerlich erkennbar manipuliert worden. Bahnreisenden wird geraten, die Steckdosen nicht blind zu verwenden – auch wenn diese nicht immer gut sichtbar verbaut sind. Wenn eine Manipulation auffällt, sollte umgehend das Bahnpersonal darüber informiert werden.