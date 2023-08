Pornhub nimmt sich Dönerladen vor: Verwechslungsgefahr zu groß

Das „Döner Haus“ in New York will Amerikanern eigentlich nur „Real German Kebaps“ nahebringen. Jetzt steht der Imbiss aber vor einem Problem: Der Erotikkonzern hinter dem Portal Pornhub stört sich am Logo. Es ist nicht der erste Streit zwischen einem Dönerladen und einem Streaming-Anbieter.

Logo zu ähnlich: Pornhub stört sich an „Döner Haus“

Das „Döner Haus“ in New York City steht im Fokus einer Auseinandersetzung mit der Muttergesellschaft des Erotikportals Pornhub. US-Medien zufolge haben die Betreiber des Dönerladens eine Unterlassungsaufforderung erhalten. Das Logo des „Döner Haus“ würde die Markenrechte von Pornhub verletzen. Das Portal verlangt, dass das Logo geändert wird. Verbraucher könnten irrtümlich eine Verbindung zwischen dem Imbiss und Pornhub herstellen.

Die Betreiber des „Döner Haus“ haben bereits öffentlich Stellung bezogen. Sie betonen, dass es sich bei ihrem Laden um ein Schnellrestaurant handelt und man nichts mit der Pornobranche zu tun habe. Es sei ausgeschlossen, dass Nutzer von Pornhub vom Logo so verwirrt seien, dass sie sich statt Pornovideos anzuschauen einen Döner kaufen. Zudem würde es bei Text und Farben des Logos sichtbare Unterschiede geben.

Inwieweit der Logo-Streit weitere Konsequenzen nach sich ziehen könnte, ist derzeit noch ungewiss. Einem Anwalt von „Döner Haus“ zufolge sieht man die Sache mittlerweile als erledigt an – obwohl am Logo nichts geändert wurde. Auf Nachfrage verschiedener Medien wollte sich Pornhub nicht öffentlich äußern (Quelle: Spiegel).

„Döner Haus“: Das neue „Haus des Döners“?

Tatsächlich handelt es sich nicht um den ersten Streit zwischen einem Dönerladen und einem Streaming-Anbieter. Die deutsche Schnellrestaurant-Kette „Haus des Döners“ hatte für Verärgerung bei Netflix gesorgt. Nicht nur der Name, sondern auch die Gestaltung der Restaurants erinnerten an die Netflix-Serie „Haus des Geldes“. Mittlerweile hört die Kette auf den Namen „Das Haus des Döners“ und hat auch ihr Logo abgeändert.

