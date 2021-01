Der dänische Publisher IO Interactive arbeitet an einem neuen „James Bond“-Spiel. Während sich Project 007 noch im Anfangsstadium befindet, werden für den Erfolgsfall bereits weitere Spiele mit dem neuen Bond diskutiert.

James Bond Facts

Nach der äußerst erfolgreichen Hitman-Trilogie wendet sich das Team von IO Interactive als Nächstes dem berühmtesten Spion aller Zeiten zu: James Bond. Aktuell befindet sich das Spiel noch unter dem Arbeitstitel Project 007 im frühen Anfangsstadium der Entwicklung, doch die Planung geht jetzt bereits über das erste Game hinaus.

Project 007: Bekommt der brandneue Bond eine Trilogie?

Hakan Abrak, Chef von IO Interactive, hat angekündigt, dass sich das kommende „James Bond“-Spiel nicht an einem der bisherigen Bond-Schauspieler orientieren wird. Stattdessen soll ein völlig eigenständiges Charaktermodell geschaffen und eine von den Filmen unabhängige Geschichte erzählt werden. Das Spiel kann als eine Art Prequel gesehen werden und erzählen, wie sich James Bond in seinen Anfangstagen beim MI6 den Moniker 007 erarbeitet.

Abrak gab ebenfalls bekannt, dass für den Erfolgsfall ein Langzeit-Konzept vorhanden und eine „James Bond“-Trilogie durchaus möglich wäre. Besonders in Anbetracht der exzellenten Hitman-Trilogie schürt dies für Fans sicherlich Hoffnung auf eine goldene 007-Ära.

Project 007: IO Interactive hofft auf Erfolgsgeschichte à la Hitman

Bislang konnte James Bond mit seinen Auftritten in Videospielen wie GoldenEye 007 einige herausragende Erfolge feiern, musste jedoch ebenfalls einige schmerzhafte Verrisse einstecken. IO Interactive hofft nun darauf, wieder an die Glanzzeiten des charmanten Spions anschließen zu können. Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, hat der dänische Entwickler auch erst letztes Jahr ein zweites Büro in Malmö eröffnet und soll das Personal von 200 auf 400 Mitarbeiter verdoppeln.

