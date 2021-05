Zwei Jahre nach dem Abschied kehrt Delivery Hero zurück nach Deutschland. Unter der Marke Foodpanda möchte man hierzulande nicht nur Essen ausliefern, sondern sich auch um Produkte des Alltags kümmern. Bei der Lieferzeit hat man sich äußerst ehrgeizige Ziele gesetzt: Nur sieben Minuten sollen zwischen Bestellung und Lieferung vergehen.

Delivery Hero kehrt als Foodpanda zurück

Rund zwei Jahre nach dem Verkauf des Deutschland-Geschäfts an den Konkurrenten Just Eat Takeaway plant Delivery Hero ein Comeback. Hierzulande möchte man unter der Marke Fodopanda auftreten. Im Juni 2021 erfolgt zunächst der Startschuss in Berlin. Weitere Städte sollen dann ab dem 10. August folgen. Für das Geschäft in Deutschland hat man sich äußerst ehrgeizige Ziele gesetzt, die sowohl die Lieferzeit wie auch die angebotenen Produkte betreffen.

Geht es nach Firmenchef Niklas Östberg, dann sollen zwischen Bestellung und Lieferung nicht mehr als sieben Minuten liegen. Das kann als direkter Angriff auf die Konkurrenz gewertet werden, die mit Lieferungen innerhalb von zehn Minuten wirbt.

Delivery Hero will Alltagsprodukte liefern

Statt sich wie bisher auf Essenslieferungen zu beschränken, möchte Delivery Hero seinen Kunden mehr bieten als Pizza und Burger. Es sollen Produkte des Alltags hinzukommen: „Wir werden auch alles andere liefern, von Lebensmitteln über Schuhe bis zu Pharmaprodukten. Eben alles, was die Shops in der direkten Umgebung anbieten.“

Die rasante Lieferung soll dabei auch über kleine und zentrale Lager bewerkstelligt werden. Weltweit gesehen besitzt Delivery Hero bereits 600 der sogenannten „Dmarts“. Kooperationen mit lokalen Geschäften möchte man eingehen und sogar eigene Restaurants eröffnen, die nur ausliefern. Auch Mitgliedschaften sind im Gespräch.

Delivery Hero: Kein Gewinn in Deutschland geplant

Firmenchef Östberg gibt in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung bekannt, dass man „jahrelang keinen Gewinn in Deutschland erzielen“ werde. Stattdessen möchte man über einen Zeitraum von 10 bis 15 Jahren nur investieren, um „an die Spitze zu gelangen“.