Die Deut­sche Renten­ver­siche­rung ist jetzt auch im digitalen Zeitalter angekommen: Über ein neues Portal erhalten Bürger in Zukunft online Einsicht darüber, mit welchen Renten­ansprü­chen sie rechnen können. Nicht nur die staatliche Rente wird hier aufgelistet.

Digitale Rentenübersicht gestartet

Die Deut­sche Renten­ver­siche­rung hat den Startschuss für die digitale Rentenübersicht gegeben. Hier erhalten Bürger künftig Einsicht über ihre ganz individuellen Ansprüche verschiedenster Alters­siche­rungen. Informationen zur staatlichen Rente, aber auch zur möglichen Betriebs­rente, Privatrente und zu Zusatz­ver­sor­gungen lassen sich gebündelt online abrufen.

Bislang sieht es noch so aus, dass Bürger direkt von den jewei­ligen Vorsor­geein­rich­tungen zu ihren Alters­vor­sor­gean­sprü­chen informiert werden. Da Inhalte und Darstellung teils stark variieren, soll die digitale Rentenübersicht für mehr Klarheit sorgen (Quelle: Deut­sche Renten­ver­siche­rung).

Bis Bürger tatsächlich ihre digitale Übersicht erhalten, könnte es noch etwas dauern. Jetzt hat immerhin die Zentrale Stelle für die Digi­tale Renten­über­sicht (ZfDR) bei der Deut­schen Renten­ver­siche­rung mit dem Daten­aus­tausch begonnen. In der ersten Betriebsphase ist ein Pilotprojekt mit frei­wil­ligen Teil­neh­mern und Vorsor­geein­rich­tungen vorgesehen. Erst ab Sommer 2023, so der derzeitige Plan, können Bürger dann auch tatsächlich auf das Portal zugreifen. Mit dem Regelbetrieb wird ab Ende 2023 gerechnet.

Digitale Rentenübersicht kostet 20 Millionen Euro

Für das Portal entstehen der Deut­schen Renten­ver­siche­rung zufolge Kosten von rund 20 Millionen Euro, was Entwicklung und erste Betriebs­phase in den Jahren 2021 bis 2023 betreffen. Im weiteren Verlauf sei mit Kosten in Höhe von rund 4,5 Millionen Euro jähr­lich zu rechnen, die der Bund trägt.