Viele Unternehmen arbeiten an neuen Möglichkeiten, wie das Einkaufen in der Zukunft aussehen könnte. REWE hat auch eine Idee umgesetzt und mit „REWE ready“ einen kleinen Supermarkt gebaut, der eigentlich ein Automat der Superlative ist. Zunächst handelt es sich aber um ein Pilotprojekt an einem ganz bestimmten Ort.

„REWE ready“ als Supermarkt am Schnellladepark

Bei REWE funktioniert das Einkaufen aktuell noch sehr klassisch. Ihr fahrt zum Supermarkt, legt eure Einkäufe in den Einkaufswagen und geht zur Kasse. Doch das muss nicht für immer so bleiben, denn REWE experimentiert wie viele andere Unternehmen auch an alternativen Einkaufsmöglichkeiten. Genau so eine wurde als Pilotprojekt am EnBW-Schnellladepark in Bispingen gestartet. Dort könnt ihr bei REWE einkaufen, während ihr euer E-Auto ladet. Im Grunde handelt es auch um einen riesigen Verkaufsautomaten mit über 230 Produkten.

So sieht der erste „REWE ready“ aus. (Bildquelle: REWE)

Der Einkauf bei „REWE ready“ funktioniert dabei ähnlich wie im Fast-Food-Restaurant an den Bestellterminals. Ihr wählt an einem großen Touchscreen die Produkte aus, die ihr haben wollt und bekommt diese sofort bereitgestellt. Die Auswahl ist dabei nicht nur speziell für den sofortigen Verzehr wie an einer Raststätte ausgewählt, sondern ihr könnt dort beispielsweise auch Tiefkühlpizza bekommen. Und das funktioniert 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche (Quelle: REWE).

So spart ihr Geld beim Einkaufen:

Günstiger einkaufen im Supermarkt – mit diesen 5 Spar-Tipps Abonniere uns

auf YouTube

Eine sinnvolle Erweiterung zum klassischen Supermarkt?

Während sich REWE mit „REWE ready“ auf einen speziellen Einsatzzweck an einem Ladepark entschieden hat, könnten solche XXL-Automaten auch eine sinnvolle Erweiterung an normalen Supermärkten sein, wo man nach den Öffnungszeiten noch bestimmte Produkte bekommen kann. Fraglich ist, ob das so gewollt ist, denn die Supermärkte wollen bei einem Besuch mehr verkaufen als das, was auf dem Einkaufszettel steht. Es wird in jedem Fall spannend sein zu sehen, ob „REWE ready“ ein Erfolg wird. Ich persönlich fände so einen 24/7-Laden ganz praktisch in meiner Nähe.