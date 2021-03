Grund zur Freude für „Rick & Morty“-Fans: Die durchgeknallte „Sci Fi“-Serie kehrt dieses Jahr mit der fünften Staffel zurück. Ein brandneuer Trailer zeigt, dass es auch in der neuen Season gewohnt chaotisch zugeht.

Die fünfte Staffel der Hit-Serie Rick & Morty wird noch diesen Sommer ihren Auftakt feiern. Dem neuen Trailer nach zu urteilen, können sich Fans der animierten „Sci Fi“-Comedy wieder auf Folgen voller Meta-Humor, Popkultur-Parodien und schräger Charaktere freuen.

Rick & Morty Staffel 5: Neuer Trailer verspricht kuriose Action

Die neue Staffel von Rick & Morty wird am 20. Juni auf dem US-Network Adult Swim starten und in den Vereinigten Staaten über HBO Max streambar sein. In Deutschland wurde die Ausstrahlung bislang noch nicht bestätigt. Die vierte Staffel feierte jedoch hierzulande auf TNT Comedy Premiere und konnte zeitgleich zur US-Ausstrahlung per Sky Ticket gestreamt werden – eine ähnliche Lösung scheint auch für Season 5 naheliegend.

Schaut euch hier den Trailer zur fünften Staffel von Rick & Morty an:

Der neue Trailer zeigt Rick, Morty, Summer, Beth und Jerry wieder in mehreren brenzligen Situationen, die unter anderem Anspielungen auf Hellraiser, Blade und die Cartoon-Serie Voltron enthalten. Auch Roboter, Dämonen, Außerirdische, Doppelgänger und eine extravagante Aquaman-Variante bekommen einen Auftritt.

Rick & Morty: Wie umfangreich wird Staffel 5?

Aktuell ist noch nicht bekannt, wie viele Folgen Staffel 5 umfassen wird. Die vierte Staffel von Rick & Morty bestand aus insgesamt zehn Folgen, die jedoch in zwei Hälften ausgestrahlt wurden: Die ersten fünf Folgen liefen Ende 2019 an, während die letzten fünf erst im Mai 2020 zu sehen waren. Ob dieses Prinzip beibehalten oder ob die fünfte Staffel in einem Rutsch gezeigt wird, ist noch offen.

