Rohat und Stegi: Das sind die größten Sorgen der erfolgreichen Twitch-Streamer

Am 30. Oktober 2023 hatten die Twitch-Streamer Stegi und Rohat ein tiefgründiges Gespräch über ihre Familie und ihre damit in Verbindung stehenden Bedenken. User geben in den Kommentaren viel Zuspruch.

Angst um die Zeit mit der Familie

Im Vordergrund stand bei dem Gespräch die Sorge, nicht genügend Zeit mit der eigenen Familie verbringen zu können, da das Streaming viel Zeit in Anspruch nähme. Doch genau dabei ergeben sich für die beiden gewisse Probleme. Denn auf schnelles Geld durch unangemessene Werbekampagnen wollen sie verzichten. Sie sind sich einig, dass sie ihre Familie mit legalen und sauberen Mitteln finanziell unterstützen möchten und dass das Streamen dies ermöglicht. Zitat Stegi: „Und das versuche ich nicht auf widerliche Wege zu machen, also mit Casino-Shit oder Alkoholwerbung, auf keinen Fall. Da habe ich ganz klare Grenzen. Niemals.“

Stegi betont, dass er seinen Eltern einen schönen Lebensabend bescheren möchte, worauf Rohat zustimmend einsteigt. Jedoch sind sich beide Streamer einig, dass es fatal wäre, wenn der Familie etwas passieren würde, während sie live sind und sie somit die Zeit mit ihnen eventuell nicht mehr richtig nutzen können – ein wahrer Teufelskreis. Rohat bringt zusätzlich an, dass er es bereue, das Angebot seiner Mutter ausgeschlagen zu haben, mit ihr in die Türkei zu reisen. Ob er von dort aus oder hier aus Deutschland streamt, wäre laut ihm kein signifikanter Unterschied gewesen. Der Umstand, dass dann wohl traurigerweise seine Großmutter verstorben sei und er die Gelegenheit verpasst hat, sie zuvor noch einmal zu besuchen, bestärkt sein Gefühl der Reue.

Das gesamte Gespräch seht ihr hier:

Fans zeigen sich begeistert von Stegis Aussagen

Besonders auffällig sind die positiven Kommentare unter dem TikTok. Viele Fans loben Stegi für seine Fürsorge und seine Bedenken gegenüber der wenigen Zeit mit seiner Familie. So schreibt ein User zum Beispiel:

„Man sieht wie korrekt Stegi eigentlich ist, solange er nicht seine Unterhaltungsrolle spielt mit Dilara usw.“

Ein anderer kommentiert:

„Stegi ist eigentlich gar nicht so kacke wie alle denken for real.“

Viel Konsens ergibt sich zu Kommentaren wie diesen. Der ehrliche und emotionale Talk der beiden Streamer hat den Fans offenbar eine andere Seite gezeigt. Zwar sagt ein weiterer Kommentar, dass Leute, die die zwei schon länger verfolgen, durchaus wissen wie ehrlich und offen sie sind, doch anscheinend konnten sie damit auch die User begeistern, die nicht so häufig mit ihnen zu tun haben.

