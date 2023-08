Nach ganzen 17 Jahren haben Fans jetzt Gewissheit. Ein beliebtes RPG bekommen einen zweiten Teil. Ein feuriger Trailer zeigt bereits, was ihr in Titan Quest 2 erwarten könnt. Auch Blizzard sollte sich vor dem Diablo-Konkurrenten fürchten.

Die Götter müssen bangen: Titan Quest ist zurück

Es wird wieder Zeit, ins antike Griechenland aufzubrechen und sich mit Göttern und Monstern zu messen. Publisher THQ Nordic hat den Traum vieler Fans erfüllt und Titan Quest 2 angekündigt. Die Entwicklung übernimmt die deutsche Spieleschmiede Grimlore Games. Das Rollenspiel soll ebenfalls für PS5 und Xbox Series X|S erscheinen. Ein Release-Zeitraum steht noch nicht fest.

Titan Quest folgt dabei einem ähnlichen Spielprinzip wie Diablo. Ihr besiegt also zahlreiche Monster und mit genug Glück und Geduld lassen sie die heiß begehrte Beute fallen. Die Screenshots auf der Steam-Produktseite lassen bereits Nostalgie aufkommen – nur die Grafik wurde natürlich deutlich verbessert.

Im originalen Titan Quest aus dem Jahr 2006 habt ihr auch das alte Ägypten und das Asien der Antike besucht. Titan Quest 2 scheint sich anhand der aktuellen Informationen allein auf die griechische Mythologie zu konzentrieren.

Titan Quest II Grimlore Games

Schaut euch hier den Trailer für Titan Quest 2 an:

Titan Quest 2: Ankündigungstrailer

Diablo 4 bekommt mit Titan Quest 2 ernsthafte Konkurrenz

Auch wenn es 17 Jahre gedauert hat, bis Titan Quest einen echten Nachfolger bekommen hat, ist das originale Rollenspiel in der Zwischenzeit nicht komplett vernachlässigt worden. So wurde zum zehnten Geburtstag des Rollenspiels eine Anniversary Edition veröffentlicht. In den Jahren 2017, 2019 und 2021 sind darüber hinaus Erweiterungen erschienen.

Bis zum 17. August könnt ihr beim Kauf von Titan Quest auf Steam ordentlich sparen:

Titan Quest Anniversary Edition Iron Lore Entertainment

Loot-König Diablo 4 könnte mit Titan Quest 2 jetzt also ernsthafte Konkurrenz bekommen. Die Fans sind den griechischen Göttern immer noch treu ergeben. Die Anniversary Edition auf Steam wird immerhin von 90 Prozent der Spieler positiv bewertet. Ein Blick auf Metacritic verrät dagegen, das Diablo 4 von den Spielern übel abgestraft wird und bei einem User-Score von 2.0 von 10 Punkten steht. Titan Quest 2 kann jetzt Fans auf seine Seite ziehen, die Blizzard vergrault hat. (Quelle: Metacritic).