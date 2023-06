(Bildquelle: Wizards of the Coast)

Magic: The Gathering wurde 1993 als Sammelkartenspiel geboren. Es gibt mittlerweile eine Vielzahl von Booster-Packs zu verschiedenen Themen. Demnächst werden auch Sets zu „Der Herr der Ringe“ erhältlich sein, und eine Karte daraus hat bereits einen Wert von einer Million US-Dollar erreicht.

Der Herr der Ringe Facts

Magic: The Gathering – mit dieser Karte werdet ihr reich

Man kann einzelne einfache Booster bereits ab einem Preis von etwa 3 Euro erwerben. Zusätzlich gibt es Intro-Packs für rund 10 Euro und Themendecks für 12,99 Euro. Dies sind typische Preise für ein Sammelkartenspiel, aber es gibt auch teurere Optionen.

Am 23. Juni wird Magic: The Gathering mit der Einführung von „Der Herr der Ringe“ als neues Franchise in die Erweiterungssets aufgenommen. Die Preise beginnen bei 9 Euro für die normalen Packs, aber es wird richtig teuer mit der Collector-Edition. Die Collector Booster Box wird derzeit beispielsweise für 504 Euro bei Amazon angeboten (jetzt bei Amazon ansehen!), was etwa 42 Euro pro Pack entspricht.

Magic: The Gathering The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth Collector Booster Box - 12 Packs + Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.06.2023 14:11 Uhr

In dieser Box befindet sich jedoch auch ein wahrer Schatz, denn eine bestimmte Karte hat bereits einen Wert von einer Million US-Dollar. Diese Karte heißt „1 of 1 Ring“ und wird nur einmal gedruckt. Sie ist insofern einzigartig, dass sie ein exklusives Artwork hat und statt Englisch in der Sprache Mordors bedruckt ist.

In der Vergangenheit wurden bereits Gebote von 150.000 US-Dollar und dann 500.000 US-Dollar für diese Karte abgegeben. Doch Dave & Adam's, leidenschaftliche Sammler mit einem Ladengeschäft, haben inzwischen eine Belohnung von 1 Million US-Dollar für die Karte ausgesetzt.

Die Wahrscheinlichkeit, diese Karte zu finden, ist sehr gering. Solltet ihr sie jedoch ziehen, seid ihr bei Abgabe Millionär:

Die Karte mit dem „Einen Ring“ gibt es im Set aber auch als reguläre „Mythische Rare“. Die Chance steht also gut, dass ihr eine andere Form davon zieht und damit spielen könnt.

Inzwischen ist Magic: The Gathering mehr als nur ein Kartenspiel:

Warum sind Sammler-Booster teurer bei Magic: The Gathering?

Sammler-Booster-Packs sind teurer, da sie garantiert besondere Karten enthalten. Bei Magic: The Gathering bedeutet das, dass sie garantiert Foil-Karten, Karten mit vollständigem Kunstwerk oder Karten mit speziellen Showcase-Rahmen sowie mehrere Rares oder mythische Rares enthalten.