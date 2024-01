Schmach für DC und Marvel: Disney und Warner Bros. müssen Prügel einstecken

Kurz vor der Bekanntgabe der Oscar-Nominierungen 2024 werfen die Razzies ihre Schatten voraus – für den Anti-Oscar sind dieses Mal einige große Namen von Disney und Warner Bros. nominiert, dabei will garantiert keiner davon die Auszeichnungen mit nach Hause nehmen.

Goldene Himbeere 2024: Disney und DC mehrmals vertreten

Die Razzie-Awards küren Jahr für Jahr die schlechtesten Filme und Performances in Hollywood. Auch 2023 gab es davon einige, die sich nun in der Konsequenz die Nominierungen für den von Natur aus unbeliebtesten Preis der Branche abholen dürfen. Um den Titel des schlechtesten Films des letzten Jahres müssen sich Der Exorzist: Bekenntnis, The Expendables 4, Meg 2: Die Tiefe, Shazam! Fury of the Gods und Winnie the Pooh: Blood and Honey duellieren.

In acht weiteren Kategorien, darunter schlechtester Schauspieler, schlechteste Schauspielerin, schlechtestes Leinwandpaar und schlechtestes Drehbuch sind unter anderem ebenfalls Ant-Man and the Wasp: Quantumania und Indiana Jones und das Rad des Schicksals mehrfach nominiert.

Razzies 2024: Klatsche für The Expendables und Der Exorzist

Auch wenn die Auszeichnung der Razzies traditionell von manchen Branchen-Insidern kritisch gesehen wird, finden sich in der Liste vorrangig Filme, die aufgrund ihrer desaströsen Bewertungen eine Nominierung bereits erwartet haben dürften. Überraschend dürfte es für manche Zuschauer dagegen sein, dass der Blockbuster-Reinfall The Flash komplett verschont geblieben ist.

Dennoch muss sich DC dank Shazam! Fury of the Gods (4 Nominierungen) zu den Verlierern zählen lassen. Disneys Ant-Man 3 und Indiana Jones 5 kommen auf 4 beziehungsweise 2 Nominierungen.

Noch schlimmer hat es jedoch die beiden Horror-Filme Der Exorzist: Bekenntnis und Winnie the Pooh: Blood and Honey getroffen, die jeweils gleich in 5 Kategorien nominiert worden sind. Nur The Expendables 4 hat mit beinahe schon beeindruckenden 7 Nominierungen noch mehr Flop-Faktor zu bieten.

Die volle Liste der Nominierten findet ihr auf der offiziellen Razzie-Website. (Quelle: Razzies)

