Schnell noch ansehen: Einer der besten Filme aller Zeiten bald nicht mehr kostenlos

Dieser Film ist 2019 über Nacht zum Kult geworden, hat Millionen von Fans und tausende Kritiker begeistert. Noch steht er zum kostenlosen Streaming zur Verfügung, doch das wird sich in ein paar Tagen ändern.

Kultfilm aus Frankreich erobert die Herzen

„Porträt einer jungen Frau in Flammen“ gilt als einer der besten Filme aller Zeiten. Auf Rotten Tomatoes bewerten ihn Kritiker mit 97 Prozent und Zuschauer mit 92. Metacritic lobt das Werk mit 95 von 100 Punkten. Aktuell kann dieser Geheimtipp der Filmgeschichte noch kostenlos in der ARD-Mediathek gestreamt werden, doch nur noch bis zum 3. September 2023. Im Anschluss wird er auf Streaming-Diensten wie Amazon Prime oder Joyn kostenpflichtig sein.

Seine Premiere feierte das Historien-Drama am 19. Mai 2019 auf dem Filmfestival in Cannes, bevor es am 18. September 2019 in die Kinos kam und regelrecht über Nacht zum absoluten Kultfilm wurde. Regisseurin Céline Sciamma ist bekannt dafür, Juwelen dieser Art zu produzieren. Dies hat sie in der Vergangenheit bereits mit Filmen wie „Tomboy“ oder „Mädchenbande“ bewiesen.

Einen Trailer zu „Porträt einer jungen Frau in Flammen“ seht ihr hier:

Porträt einer jungen Frau in Flammen - Trailer Deutsch

Darum geht es in „Porträt einer jungen Frau in Flammen“

Der Film spielt 1770 in Frankreich. Eine junge Malerin namens Marianne ist von einer italienischen Gräfin beauftragt worden, ein Portrait ihrer Tochter Héloïse anzufertigen. Diese soll mit einem Adeligen aus Mailand verheiratet werden und das Bild soll diesen Pakt besiegeln. Nachdem die rebellische Tochter der Gräfin jedoch vehement ablehnt, soll sich die Malerin als Gesellschafterin ausgeben und Héloïse fortan begleiten.

Dabei soll sie sie heimlich studieren, um ihr Wesen zu erfassen und dieses in das Bild übertragen zu können. Bald darauf nähern sich die beiden Frauen immer weiter an und es entsteht ein inniges Verhältnis zwischen ihnen. Daraus entwickelt sich jedoch schon bald ein innerer Kampf, welcher sich immer weiter nach außen bemerkbar macht und in einem furchtbaren Drama gipfelt.

Falls ihr bisher noch nicht in den Genuss dieses einzigartigen Films gekommen seid, der sehr zum Nachdenken anregt, habt ihr bis zum 3. September 2023 noch kostenlos in der ARD-Mediathek die Möglichkeit dazu.

