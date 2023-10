Shooter-Schnäppchen auf Steam: 91 % empfehlen diesen Kracher weiter

Sonderangebote gibt es bei Steam an jeder Ecke – und zwar jeden Tag. Für Shooter-Fans gibt es gerade einen besonderen Leckerbissen. Der Zeitlupen-Shooter Superhot ist um 70 Prozent reduziert – aber nur noch für kurze Zeit.

SUPERHOT Facts

Superhot auf Steam jetzt für 6,74 Euro sichern

Ihr wolltet euch schon immer mal wie Neo in der Szene aus Matrix fühlen, in der er in Zeitlupe etliche Gegner in Rekordzeit umballert? Dann könnte Superhot genau das Richtige für euch sein – vor allem jetzt. Bis zum 19. Oktober um 19:00 Uhr ist der Ego-Shooter auf Steam 70 Prozent reduziert. Statt der üblichen 22,49 Euro werden nur 6,74 Euro fällig.

Das Besondere an Superhot: Die Zeit im Spiel läuft nur weiter, wenn ihr euch bewegt. Bleibt ihr stehen, läuft alles nur noch in Zeitlupe ab. Auf diese Weise könnt ihr dem Kugelhagel eurer Gegner elegant ausweichen und ihnen zeitgleich einen Kopfschuss nach dem anderen verpassen.

Ist eure Waffe leergeschossen, könnt ihr sie euren Widersachern kurzerhand ins Gesicht werfen und euch deren Wumme schnappen, um direkt weiterzuballern. Jedes Level von Superhot ist quasi ein eigenes Rätsel, das von euch gelöst werden will. Ergibt es mehr Sinn, zuerst den anstürmenden Gegner hinter euch umzuballern? Oder solltet ihr euch lieber um die drei Widersacher kümmern, die mit Maschinenpistolen auf euch schießen?

SUPERHOT VR Reveal Gameplay Trailer

SUPERHOT SUPERHOT Team

Superhot fühlt sich am besten in VR an

Wer Spaß mit Superhot hat und ein VR-Headset sein Eigen nennt, sollte sich im Anschluss auf jeden Fall Superhot VR zulegen. Der Ego-Shooter ist ein absolutes Paradebeispiel für VR-Spiele und fühlt sich mit Room Scaling einfach nur grandios an – ich spreche da aus Erfahrung. Wenn ihr plötzlich Projektilen dabei zuschaut, wie sie nur wenige Zentimeter an euch vorbeifliegen, fühlt ihr euch wie ein echter Superheld.

Superhot VR ist ebenfalls reduziert und kostet statt 22,49 Euro nur 8,99 Euro.

SUPERHOT VR SUPERHOT Team

