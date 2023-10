Star-Wars-Fans zittern: Ubisoft verschiebt Spiel-Release

Ubisoft hat nach Assassin’s Creed Mirage noch einige Hochkaräter in der Pipeline, doch der Publisher verrät nun, dass ein kommender Blockbuster verschoben werden soll. Die Ankündigung dürfte ganz besonders Star-Wars-Fans beunruhigen.

Publisher Ubisoft hat den Finanzbericht für die erste Hälfte des aktuellen Geschäftsjahrs veröffentlicht und im Zuge dessen angekündigt, dass ein nach eigener Aussage großes Spiel ins Fiskaljahr 2024-25 verschoben werden soll. Online-Kommentatoren sind sich sicher, dass es sich dabei um das gehypte Abenteuer Star Wars Outlaws handeln muss.

Star Wars Outlaws: Hat Ubisoft Sci-Fi-Abenteuer verschoben?

Der Finanzbericht für die ersten sechs Monate des Fiskaljahres 2023-24, also von April bis September 2023, fällt für Ubisoft positiv aus. Der Publisher spricht von einer Überperformance im zweiten Quartal, die das Unternehmen selbstbewusst auf die zweite Jahreshälfte blicken ließe. Aus diesem Grund habe man sich entschieden, ein für das 4. Quartal geplante Spiel auf das nächste Fiskaljahr zu verschieben.

Schaut euch hier den Trailer zu Star Wars Outlaws an:

Star Wars Outlaws: Offizieller Gameplay-Walkthrough

Ubisoft verriet dabei nicht, um welches große Spiel es sich handelt, doch online sind sich die Kommentatoren sicher, dass es um das Action-Abenteuer Star Wars Outlaws geht. Wie im Mai 2023 geleakt worden war, sollte der Sci-Fi-Blockbuster nämlich eigentlich noch vor Ende März 2024 erscheinen. Dies würde nun demnach nicht mehr passieren. (Quelle: VGC)

Star Wars Outlaws könnte von Verschiebung profitieren

Wenn Ubisoft mit dem großen Spiel tatsächlich Star Wars Outlaws meinen sollte, dann müssen sich Fans der erfolgreichen Sci-Fi-Saga also noch bis Minimum April 2024 gedulden, bis sie das neueste Abenteuer in den Händen halten können. Immerhin könnte die Schonzeit ja aber den Entwicklern noch mehr Luft geben, um den letzten Feinschliff an dem Projekt vorzunehmen.

Alle Infos zu der Star-Wars-Timeline geben wir euch in unserem Überblicksartikel:

