Statt 19,99 Euro bald kostenlos: Epic verschenkt Horror-Hit für Erwachsene

Einmal pro Woche verschenkt Epic Games einen neuen Schwall an Gratis-Spielen. Ab kommenden Donnerstag können sich PC-Spieler über den Steam-Rivalen kostenlos den Survival-Horror-Shooter The Evil Within sichern.

Für viele PC-Spieler dürfte ein wöchentlicher Ausflug in den Epic Games Store inzwischen eine Tradition sein. Der Shop verschenkt nämlich jeden Donnerstag ab 17:00 Uhr ein paar Gratis-Spiele. In den Hochzeiten konnten sich Spieler auf diese Weise sogar Hochkaräter wie GTA 5 oder ARK: Survival Evolved sichern.

Ab dem 19. Oktober um 17:00 Uhr aktualisiert Epic Games das Angebot der Gratis-Games wieder und verschenkt dann für eine Woche unter anderem den Survival-Horror-Shooter The Evil Within. Normalerweise kostet The Evil Within sowohl im Epic Games Store als auch auf Steam 19,99 Euro.

Hier könnt ihr euch 12 Minuten Gameplay aus The Evil Within anschauen:

The Evil Within - 12 Minuten aus dem Horror-Spiel

The Evil Within setzt auf klassische Survival-Horror-Elemente: Munition für eure Waffen ist rar, die Monster sind tödlich und zu allem Überfluss lauern an jeder Ecke fiese Fallen, die euren Lebensbalken auf null reduzieren wollen. Wer mit Resident Evil Spaß hatte, wird wahrscheinlich auch mit The Evil Within seine Freude haben. Auf Steam bewerten 84 Prozent der Spieler den Psycho-Horror positiv, der Metascore der PC-Version liegt jedoch nur bei 68 von 100 möglichen Punkten (Quelle: Metacritic).

Was gibt es aktuell gratis im Epic Games Store?

Wer vor dem Stichtag in den Epic Games Store schaut, hat noch die Chance, zwei andere Vollversionen abzustauben. Aktuell können PC-Spieler das Q.U.B.E Ultimate Bundle im Wert von 44,99 Euro und Blazing Sails im Wert von 14,79 Euro kostenlos ihrer Bibliothek hinzufügen.

Beim Q.U.B.E Ultimate Bundle kommen alle Rätsel-Fans auf ihre Kosten. Wie bei Portal müsst ihr euch hier von Raum zu Raum bewegen und Puzzles lösen, um im Spiel voranzukommen. Etwas mehr Action bietet Blazing Sails. Im PvP-Piratenspiel übernehmt ihr zusammen mit euren Mitspielern die Kontrolle über ein Piratenschiff und versucht, andere Boote auf den Grund des Meeres zu schicken oder sie zu plündern.