Statt 19,99 Euro jetzt gratis: Epic schenkt euch einen Horror-Hit für Erwachsene

Einmal pro Woche schenkt euch Epic Games einige ausgewählte Spiele. Ab sofort können sich PC-Spieler über den Steam-Rivalen kostenlos den Survival-Horror-Shooter The Evil Within sichern.

Epic Games verschenkt The Evil Within

Für viele PC-Spieler dürfte ein wöchentlicher Ausflug in den Epic Games Store inzwischen eine Tradition sein. Der Shop verschenkt nämlich jeden Donnerstag ab 17:00 Uhr ein paar Gratis-Spiele. In den Hochzeiten konnten sich Spieler auf diese Weise sogar Hochkaräter wie GTA 5 oder ARK: Survival Evolved sichern.

Ab dem 19. Oktober um 17:00 Uhr aktualisiert Epic Games das Angebot der Gratis-Games wieder und verschenkt dann für eine Woche unter anderem den Survival-Horror-Shooter The Evil Within. Normalerweise kostet The Evil Within sowohl im Epic Games Store als auch auf Steam 19,99 Euro.

Hier könnt ihr euch 12 Minuten Gameplay aus The Evil Within anschauen:

The Evil Within - 12 Minuten aus dem Horror-Spiel

The Evil Within setzt auf klassische Survival-Horror-Elemente: Munition für eure Waffen ist rar, die Monster sind tödlich und zu allem Überfluss lauern an jeder Ecke fiese Fallen, die euren Lebensbalken auf null reduzieren wollen. Wer mit Resident Evil Spaß hatte, wird wahrscheinlich auch mit The Evil Within seine Freude haben. Auf Steam bewerten 84 Prozent der Spieler den Psycho-Horror positiv, der Metascore der PC-Version liegt jedoch nur bei 68 von 100 möglichen Punkten (Quelle: Metacritic).

Was gibt es noch gratis im Epic Games Store?

Neben The Evil Within verschenkt Epic Games ab sofort auch noch Eternal Threads – ein Mix aus Abenteuer- und Rätselspiel. Ihr könnt euch die Geschichte von sechs unterschiedlichen Charakteren anschauen, deren Entscheidungen beeinflussen und euch das Ergebnis anschauen. Anschließend könnt ihr in der Zeit zurückreisen, eine andere Entscheidung treffen und schauen, wie sich diese auf das Endergebnis auswirkt.

Eternal Threads – offizieller Launch-Trailer

Sowohl The Evil Within als auch Eternal Threads sind bis zum 26. Oktober 16:59 Uhr kostenlos im Epic Games Store verfügbar.

