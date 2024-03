Statt 2,19 Euro aktuell kostenlos: Star-Wars-Fans werden dieses Android-Spiel lieben

Wenn ihr aktuell auf der Suche nach einem netten Zeitvertreib für zwischendurch und dazu noch Star-Wars-Fan seid, dann solltet ihr im Google Play Store reinschauen. Dort wird nämlich das Android-Spiel Star Wars Pinball 7 kostenlos zum Download angeboten. Einen kleinen Haken gibt es aber.

Star Wars Pinball 7 kostenlos statt für 2,19 Euro

Im Google Play Store findet ihr eine große Auswahl an Apps und Spielen. Viele davon sind kostenlos, einige müssen bezahlt werden. Normalerweise müsst ihr für „Star Wars Pinball 7“ 2,19 Euro hinlegen. Für kurze Zeit ist das Android-Spiel kostenlos zu haben, sodass ihr es euch einfach so sichern könnt:

Star Wars™ Pinball 7 Zen Studios

Es ist nicht bekannt, wie lange Star Wars Pinball 7 kostenlos angeboten wird. Ihr solltet es euch einfach sichern und könnt es auch später noch herunterladen, selbst wenn das Angebot nicht mehr gilt. Das Android-Spiel wird nämlich in eurem Account hinterlegt.

Wie der Name schon verrät, handelt es sich um ein Pinball-Spiel im Star-Wars-Universum. Das Design ist also an die Kultfilme angepasst und vom Thema komplett so aufbereitet. Wer Star Wars mag, wird dieses Spiel für zwischendurch sicher auch mögen. Seit der Veröffentlichung wurde das Spiel über 1 Million Mal heruntergeladen. Bei über 16.000 Bewertungen wurden durchschnittlich 3,8 von 5 Sterne vergeben. Vielen gefällt das Spiel, doch einige finden die Grafik und Auflösung mittlerweile veraltet.

Nicht mit Android 14 kompatibel?

Ich als Star-Wars- und Pinball-Fan wollte mir das Spiel direkt herunterladen und es selbst ausprobieren. Leider wird mein Handy nicht unterstützt. Ich nutze ein Pixel 8 Pro mit Android 14. Genau das soll wohl auch Probleme machen. In den Bewertungen ist teilweise zu lesen, dass Smartphones mit diesem Betriebssystem nicht funktionieren. Schaut also einfach selbst in den Google Play Store, ob das Spiel auf eurem Gerät läuft. Ich gehe dieses Mal leider leer aus.

