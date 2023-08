Statt 46 Euro jetzt gratis: Epic Games schenkt euch gigantisches Strategie-Monster

Der Epic Games Store hat seine wöchentlichen Pforten zu den Gratis-Games geöffnet und beschert euch dieses Mal einen Strategie-Koloss, der euch regulär mit 45,99 Euro zur Kasse bittet. Packt eure Ausrüstung und stellt euch auf sandige, hochgelobte Action ein.

Jede Woche dürft ihr euch auf Geschenke aus dem Epic Games Store freuen. Die PC-Plattform hat jetzt ein beliebtes Strategiespiel mit Fokus auf militärische Operationen im Angebot. Für nächste Woche könnt ihr euch übrigens schon auf den pixeligen Action-Plattformer Cave Story+ freuen. Dieser ist ab dem 31. August verfügbar.

Epic Games macht PC-Spieler ein Strategie-Geschenk

PC-Spieler haben bis zum 31. August um 17 Uhr die Möglichkeit, bei einem sandigen Strategiespiel zuzugreifen. Die Rede ist von Homeworld: Deserts of Kharak. Das 2016 erschienene RTS ist von den Machern des Klassikers Homeworld, das sonst auf intergalaktische Weltraum-Strategie setzt. In Deserts of Kharak verschlägt es euch allerdings auf die unwirkliche Oberfläche eines Wüstenplaneten.

Das Sci-Fi-Strategiespiel genießt auf Steam eine sehr positive Wertung und feiert jetzt erstmalig auch seinen Release im Epic Games Store. Wenn ihr es euch kostenlos sichern wollt, geht es hier zum Store:

Das erwartet euch in Homeworld: Deserts of Kharak

Die 13 Missionen umfassende Kampagne von Homeworld: Deserts of Kharak schickt euch auf eine entlegene Expedition in der Wüste. Euer Ziel ist es durch wirtschaftliche Anstrengungen und technologische Fortschritte eine Flotte aufzubauen, die den Gefahren in den Dünen gewappnet ist.

Eure Flotte besteht aus verschiedenen Land- und Luftfahrzeugen – von wendigen Angriffsfahrzeugen bis zu massiven Kreuzern ist alles dabei. Im Kampf ist es wichtig, sich taktischer Vorteile zu bedienen, um die Überhand über eure Feinde zu gewinnen.

Die Karten umfassen gigantische Gebiete voller Dünenmeere, tiefer Krater und lebensfeindliche Canyons. Eine Online-Komponente mit mehreren Modi rundet das strategische Treiben ab. Erst kürzlich haben die Entwickler ein Update aufgespielt, das plattformübergreifende Online-Mehrspielerfunktionen zwischen Spielern von Steam und dem Epic Games Store ermöglicht. Ihr solltet also genügend Partien finden.

