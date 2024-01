Steam-Comeback: 6 Jahre alter Survival-Hit ist plötzlich wieder ein Bestseller

Die Steam-Topseller sorgen in regelmäßigen Abständen für eine kleine Überraschung. So hat es nun etwa der Survival-Hit Rust geschafft, sich wieder in die Charts zu kämpfen. Dabei liegt der Release des Dauerbrenners inzwischen fast sechs Jahre zurück.

Rust Facts

Rust kämpft sich wieder in die Steam-Charts

Der letzte Steam-Sale hat die Topseller-Charts mal wieder ordentlich durcheinandergewürfelt. Dadurch konnten sich unter anderem Spiele wie Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy oder Baldur’s Gate 3 zurück in die Liste kämpfen.

Auch die Entwickler des inzwischen fast sechs Jahre alten Survival-Spiels Rust haben die Gelegenheit anscheinend am Schopf gepackt und das Spiel kurz vorm Jahreswechsel nochmal ordentlich reduziert. Kurzzeitig kostete Rust statt 39,99 Euro nur 19,99 Euro – so günstig ist das Spiel nur selten.

Inzwischen ist die Rabattaktion zwar abgelaufen, trotzdem kann Rust sich noch in den Charts behaupten. Aktuell liegt Rust auf dem siebten Platz – knapp vor dem Taktik-Shooter Ready or Not und kurz hinter der kostenlosen Diablo-Alternative Path of Exile (Quelle: Steam).

Ihr wollt mal etwas Bewegtbild aus Rust sehen? Dann werft doch einfach einen Blick in den Trailer:

Rust - Official Trailer

Rust Facepunch Studios

Wie beliebt ist Rust auf Steam heute noch?

Wer glaubt, dass Rust schon lange zum alten Eisen gehört, irrt sich. Das Survival-Spiel erfreut sich bereits seit Jahren einer großen Community, wie ein Blick auf die aktuellen Steam-Charts-Metriken zeigt. In den letzten 30 Tagen waren in der Spitze immer noch über 190.000 Spieler gleichzeitig online, im Schnitt waren es immerhin noch rund 88.000 gleichzeitige Spieler. Zudem fällt das Feedback der Spieler sehr positiv aus. 87 Prozent der über 830.000 Spieler, die eine Bewertung abgegeben haben, empfehlen Rust weiter.

Für Open-World-Survival-Fans scheint Rust also auf jeden Fall einen Blick wert zu sein. Wer jedoch zum aktuellen Zeitpunkt nicht die vollen 39,99 Euro berappen will, übt sich einfach noch etwas in Geduld. Der nächste Steam-Sale dürfte nicht allzu lang auf sich warten lassen.

Große, offene Spielwelten sind genau euer Ding? Dann solltet ihr euch diese 12 Spiele auf jeden Fall zu Gemüte führen:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.