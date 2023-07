Bislang stehen Plugins und andere Tools für das Bedienpult Stream Deck kostenlos bereit. Das soll sich aber ändern, denn der Hersteller Elgato will noch in diesem Jahr einen neuen App-Store einführen. Dort gibt es die Apps dann nur noch kostenpflichtig. Nutzer und Entwickler profitieren davon, meint der Geschäftsführer.

Stream Deck: Kostenpflichtiger App-Store kommt

Wer sein Stream Deck um neue Funktionen erweitern möchte, kann das bisher über die Webseite des Herstellers Elgato erledigen. Hier steht ein Archiv an Erweiterungen, Icon-Sammlungen und Profilen für das Bedienpult bereit. Dabei soll es aber nicht bleiben, wie Elgato-Geschäftsführer Julian Fest in einem Interview angekündigt hat (Quelle: The Verge).

Noch in diesem Jahr will das Unternehmen einen kostenpflichtigen App-Store auf die Beine stellen. Einen konkreten Starttermin gibt es nicht, doch das Konzept steht bereits fest: Programmierer bieten ihre Apps für das Stream Deck an, Nutzer zahlen für Erweiterungen. Ob es bei einmaligen Käufen bleibt oder auch Abomodelle geplant sind, ist noch unklar.

Laut Fest werden sowohl Streamer als auch Entwickler von dem neuen Angebot profitieren. Nutzer werden eine größere Auswahl bekommen und Entwickler für ihre Arbeit belohnt. Wie hoch die Umsatzbeteiligung für Entwickler ausfällt, lässt Fest noch offen. Einen Zwang zum neuen App-Store soll es aber wohl nicht geben. App-Entwickler können ihre Software also auch weiterhin separat auf ihrer eigenen Webseite anbieten.

Im Video: Das bietet das Stream Deck MK.2 von Elgato.

Stream Deck: Was passiert mit bestehenden Plugins?

Im Interview geht Fest nicht auf die wichtige Frage ein, was nach Einführung des kostenpflichtigen App-Stores mit bestehenden Plugins für das Stream Deck geschieht. Es ist zumindest denkbar, dass das Angebot weiter bestehen bleibt. Allerdings dürfte so mancher Entwickler erwägen, mit seinen kostenlosen Plugins in den App-Store umzuziehen.

