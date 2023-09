Taylor-Swift-Fans schlagen wieder zu: Diesmal bricht sogar Google zusammen

Einmal mehr beweist Taylor Swift, dass sie aus der Musikbranche nicht mehr wegzudenken ist. Ihren neuesten Genie-Streich hat sie in Zusammenarbeit mit Google erstellt und die Fans sind kaum noch zu bremsen.

Rätseln bis der Arzt kommt: Wer knackt Taylors Tresor?

Wenn ihr aktuell bei Google nach Taylor Swift sucht, taucht ein blauer Tresor am unteren rechten Bildschirmrand auf. Dieser beinhaltet eine Reihe von Buchstaben die ihr in die richtige Reinfolge bringen müsst, um ein Lösungswort zu erstellen. Manchmal erhaltet ihr einen Hinweis unterhalb des Rätsels, doch das scheint nicht immer der Fall zu sein. Glaubt ihr die Lösung zu wissen, schreibt ihr sie einfach in die Suchleiste und bestätigt.

Insgesamt sollen weltweit 33 Millionen Rätsel gelöst werden, um den Tresor zu öffnen und somit die Titel von Swifts neuem Album 1989 (Taylor’s Version) zu erhalten. Eventuell sind auch einige Ausschnitte dieser Songs als Belohnung zu finden.

Googles Statement: Fans haben das Feature lahmgelegt

Natürlich lassen sich Fans aus aller Welt nicht zweimal auffordern, sofort mit dem Lösen der Tresor-Rätsel zu beginnen. Doch offenbar scheint der rege Ansturm auf das Feature selbst für Google nicht zu bewältigen zu sein. Immer mehr Leute berichten, dass sie den Tresor nicht mehr zu Gesicht bekommen, wenn sie nach Taylor Swift googeln. Es dauert daraufhin nicht lange, bis sich Google in einem Twitter-Post mit einer Menge Anspielungen auf ihre Songs dazu äußert:

„Swifties, der Tresor klemmt! Aber keine Sorge, es ist kein ’Blank Space’ darin. Wir sind in unserer ’Fix-It-Ära’ und bald wieder ’Out of the Woods’.“

Natürlich könnt ihr selbst euer Glück versuchen und auf Tresor-Jagd gehen. Solltet ihr nicht fündig werden, liegt das vermutlich daran, dass die ambitionierten Swifties das Feature erneut lahmgelegt haben. Auch, wenn es vermutlich nicht lang dauern wird, bis die 33 Millionen Rätsel gelöst sind, so ist allein die Idee schon sehr bemerkenswert. Auch erste Memes sind dazu bereits aufgetaucht:

Im Übrigen ist kürzlich ein Experte aus der Musikbranche mit einer ernüchternden Prognose an die Swifties herangetreten. Mehr dazu lest ihr hier:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.