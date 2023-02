Zuschauer von The Last of Us mussten feststellen, dass die neueste Folge bei einem bestimmten Streaming-Service zensiert wurde – der Anbieter OSN+ hat einen der wichtigsten Momente aus Episode 7 einfach kommentarlos geschnitten.

Dieser Artikel enthält Spoiler zu den bisherigen Folgen von The Last of Us

Folge 7 der HBO-Serie The Last of Us dreht sich größtenteils um die Beziehung zwischen Hauptcharakter Ellie und ihrer Freundin Riley – und einem gemeinsamen nächtlichen Ausflug mit schwerwiegenden Konsequenzen. Die Rückblick-Folge adaptiert den DLC Left Behind und zeigt, wie die beiden eine Nacht in einem verlassenen Shopping-Center verbringen, sich näherkommen und schließlich küssen, bevor sie von einem Infizierten attackiert und gebissen werden. Der Streaming-Anbieter OSN+ hat die Folge jedoch geschnitten ausgestrahlt und dabei den Kuss zwischen Ellie und Riley entfernt.

The Last of Us: Streaming-Service schneidet Kuss

Der Streaming-Service OSN+ hat seinen Sitz in Dubai und kann in Ländern Nordafrikas, im Mittleren Osten und der Arabischen Halbinsel empfangen werden. Der Anbieter hat in diesen Regionen die Ausstrahlungsrechte an The Last of Us und Folge 7 der Serie ohne vorherige Ankündigung geschnitten.

Twitter-Usern, die die Szene aus dem DLC noch im Gedächtnis haben, ist die Zensur direkt bei der der Ausstrahlung aufgefallen – mit dem Kuss wurde sowohl ein zentraler Charaktermoment für Ellie als auch das emotionale Herzstück der Folge entfernt. Die Zuschauer-Reaktionen auf den Schnitt fallen dementsprechend enttäuscht und wütend aus.

Community verurteilt Zensur bei The Last of Us

Während sich OSN+ bislang nicht zu dem Schnitt geäußert hat, ist davon auszugehen, dass der lesbische Kuss aufgrund der LGBTQ-feindlichen Gesetze vieler Länder der genannten Ausstrahlungsregionen entfernt wurde. Ähnliche Fälle sind bereits in der Vergangenheit aufgetreten, unter anderem wurde 2022 der Animations-Film Lightyear wegen eines Kusses zwischen zwei weiblichen Charakteren in den Vereinigten Arabischen Emiraten verboten. (Quelle: Variety)

Im Fall von The Last of Us überrascht dieser frustrierende Schnitt die Community aber dennoch, schließlich hat OSN+ die gefeierte dritte Folge der Serie, die sich fast ausschließlich um die Liebesgeschichte zwischen den Charakteren Bill und Frank dreht, ungeschnitten ausgestrahlt.

