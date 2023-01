Die Serie zu The Last of Us gestartet und heimst phänomenale Kritiken ein. Kein Wunder, dass die Fans von anderen Videospiel-Reihen sich eine ähnlich hochwertige Umsetzung wünschen. Zum Trost gibt es stattdessen zahlreiche Memes auf Reddit und Twitter.

The Last of Us: HBO-Serie fährt Traumwertungen ein

Lange mussten sich die Fans gedulden, aber jetzt ist sie endlich da: Die Serie zum Videospiel-Hit The Last of Us. Und auch wenn Videospiel-Verfilmungen nach wie vor keinen besonders guten Ruf genießen, bildet HBOs neueste Serie offenbar die Ausnahme.

Auf Rotten Tomatoes verzeichnet die Serie zum Beispiel einen ausgezeichneten Score von 99 Prozent und kratzt somit an der Schwelle zur Perfektion. Und auch die Fans sind begeistert und vergeben einen User-Score von 96 Prozent.

Rotten Tomatoes ist aber nicht das einzige Portal, wo The Last of Us Traumwertungen einfährt. Auf IMDb (95 Prozent) und Metacritic (84 Prozent) sieht es ähnlich rosig aus.

Halo-Fans wünschen sich eine ähnlich gute Serie

Neben der allgemeinen Begeisterung gibt es aber auch viel Neid im Netz, denn immerhin ist The Last of Us nicht die erste Serie, die auf einem Videospiel basiert. Zu Resident Evil und Halo existieren seit 2022 ebenfalls Serien.

Diese Umsetzungen wurden bei den jeweiligen Fans aber recht kritisch aufgenommen. Besonders die Resident-Evil-Serie musste im letzten Jahr viel Spott und Häme einstecken. Das ging sogar soweit, dass Netflix die Serie nach nur einer Staffel absetzte.

Die Halo-Serie kam zwar wesentlich besser an und erhält auch eine zweite Season, dennoch waren viele Fans mit der Umsetzung nicht zufrieden. Besonders oft wurde zum Beispiel kritisiert, dass der Master Chief seinen Helm regelmäßig absetzt, was er im Videospiel so gut wie nie macht.

Der daraus resultierende Frust zeigt sich nun auf Reddit und Twitter in Form von diversen Memes:

