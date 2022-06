Nach drei Jahren Pause konnte in diesem Jahr endlich wieder die Star Wars Celebration stattfinden unsere Kollegen von kino.de waren live vor Ort in Anaheim, Kalifornien und durften schon vorab den Trailer zur dritten Staffel von The Mandalorian und einen exklusiven Clip zur neuen Star-Wars-Serie Ahsoka sehen.

Star Wars Facts

Nachdem sich The Mandalorian-Fans viel zu lange gedulden mussten, gibt es jetzt endlich Informationen zur langersehnten dritten Staffel. Die neuen Folgen starten am 23. Februar 2023 bei Disney+ und schicken Din Djarin alias Mando (Pedro Pascal) auf eine spannende Reise. Im ersten Trailer, der bei der Star Wars Celebration gezeigt wurde und womöglich demnächst für alle Fans veröffentlicht wird, reist der Titelheld nach Mandalore, um seinen Ruf wiederherzustellen. Laut der Waffenmeisterin (Emily Swallow) hat er nach der Abnahme seines Helmes jedoch jede Chance auf Vergebung verspielt.

Möglicherweise wird Bo-Katan (Katee Sackhoff) ihm verzeihen. Sie sitzt auf dem Thron Mandalores und legt ihren Helm selbst regelmäßig ab. Ob sie Din Djarin von seinem Leid erlösen kann, erfahren Fans ab 23. Februar 2023 bei Disney+.

Exklusiver Ahsoka-Teaser feiert wichtige Premiere

Neben Ahsoka Tano, die sich in Star Wars: The Clone Wars und Star Wars Rebels als große Fanfavoritin herauskristallisierte, feiert das galaktische Franchise schon bald die Live-Action-Premiere von Sabine Wren, die in der Animationsserie „Star Wars Rebels“ an der Seite von Ahsoka gegen die Bösen kämpft. Sie ist eine gebürtige Mandalorianerin und war für geraume Zeit im Besitz des Dunkelschwerts. Da sie an der miteinhergehenden Verantwortung der Waffe – das Anführen der Mandalorianer – kein Interesse hatte, gab sie das Schwert jedoch ab.

In der neuen Serie wird sie an der Seite von Ahsoka und der Twi'lek Hera (ebenfalls bekannt aus „Star Wars Rebels“) einen alten Freund suchen. Ezra Bridgers hatte sich zum Wohle der Rebels am Ende der Animationsserie geopfert. Um einen Angriff von Großadmiral Thrawn zu vereiteln, sprang er gemeinsam mit dem gefährlichen Bösewicht in den Hyperraum. Niemand weiß, was mit den beiden geschehen ist. Fans werden es jedoch wahrscheinlich erfahren, wenn Ahsoka nächstes Jahr bei Disney+ startet.

Cassian Andor ist zurück – aber anders als erwartet

In Rogue One: A Star Wars Story dürfen Fans Cassian Andor (Diego Luna), den tapferen Helden der Rebellion, kennenlernen. Lange bevor die Figur dafür sorgte, dass Prinzessin Leia (Carrie Fisher) einen letzten Hoffnungsschimmer an ihren Droiden R2D2 weitergeben kann, befand sich Cassian bereits im Kampf gegen das Imperium.

Die nach ihm benannte Serie, die am 31. August bei Disney+ startet, erzählt von dieser Zeit, in der jünger war und wenig mit dem Cassian gemeinsam hat, den Fans aus Rogue One kennen. Was genau mit ihm geschah, bevor er sich gemeinsam mit Jyn Erso (Felicity Jones) opferte, erfahrt ihr im Trailer:

Andor Trailer

Star Wars Skeleton Crew: So habt ihr die Galaxis noch nie erlebt

Bevor das erste große Panel sich von der Star Wars Celebration verabschiedete, lud Lucasfilm-Präsidentin Kathleen Kennedy noch zwei ganz besondere Gäste auf die Bühne. „Spider-Man: No Way Home“-Regisseur Jon Watts und „Spider-Man: Homecoming“- Drehbuchautor Chris Ford präsentierten ihr jüngstes Projekt, die neue Star-Wars-Serie Star Wars Skeleton Crew.

Wenn die Sendung 2023 bei Disney+ startet, werden Fans eine Gruppe von 10-Jährigen kennenlernen dürfen, die verloren durch die Galaxis irren und einfach nur zurück auf ihren Heimatplaneten wollen. Zuschauer dürfen sich auf besondere Abenteuer im Stil von Goonies und vielleicht sogar Stranger Things gefasst machen. Was genau das Publikum erwartet, ist bislang jedoch nicht bekannt. Es wurde lediglich Jude Law in einer Hauptrolle präsentiert. Wer in der Rolle der Kinder gecastet wurde, bleibt noch abzuwarten.

Palpatine-Premiere bei Star Wars: The Bad Batch

Nachdem Crosshair Omega und die Schaden-Charge verlassen hat, brennen Fans schon lange auf Infos zur zweiten Staffel. Bei der Star Wars Celebration wurde jetzt nicht nur verraten, wann die Serie bei Disney+ weitergeht, es wurde auch der erste Trailer veröffentlicht:

Star Wars: The Bad Batch - Staffel 2 Trailer Deutsch

Anhand Omega lässt sich sofort erkennen, dass reichlich Zeit vergangen ist, der Kampf ist jedoch noch lange nicht zu Ende. Es wird stattdessen gefährlicher denn je. Denn im Trailer zur neuen Staffel kündigt sich kein Geringerer als Imperator Palpatine an. Gibt es vielleicht schon bald ein Aufeinandertreffen zwischen dem gefährlichen Bösewicht und Omega? Ihr werdet es erfahren, wenn die Staffel 2 von Star Wars: The Bad Batch im Herbst 2022 bei Disney+ startet.