Für viele Fans ist The Office eine der besten Sitcoms überhaupt. Dwight Schrute Darsteller Rainn Wilson hatte hinter den Kulissen der Erfolgsserie aber dennoch so stark mit eigenen Erwartungen zu kämpfen, dass er beim Dreh kreuzunglücklich war.

Rainn Wilson hat durch seinen Rolle als verquerer Paragraphenreiter Dwight Schrute in der Kult-Sitcom The Office (auf deutsch: Das Büro) internationale Berühmtheit erlangt. Doch wie er nun verraten hat, war er sich während des Drehs der Tragweite nicht wirklich bewusst und deswegen ziemlich unglücklich mit seiner Karriere.

The Office: Rainn Wilson war der Erfolg nicht genug

In einem Podcast-Interview mit dem Moderator Bill Maher hat Wilson offengelegt, dass er während des Drehs von The Office keinesfalls glücklich war. Obwohl die Serie zu den größten Sitcoms-Hits aller Zeiten zählt und fast jedes Jahr mit Nominierungen und Preisen überhäuft wurde, bedeutete ihm dieser Erfolg nicht viel, denn es war ihm nicht genug.

Er habe sich damals oft darüber geärgert, dass er kein Film-Star war und keine Blockbuster-Karriere wie zum Beispiel Jack Black oder Will Ferrell hinlegen konnte. Dies habe ihn während der Laufzeit von The Office oft unglücklich gemacht.

Schaut euch den Podcast hier auf YouTube an:

Erst im Nachhinein könne er nun sehen, dass er bei einer Hit-Serie mit Schauspielern wie Steve Carell, Jenna Fisher und John Krasinski sowie großartigen Drehbuchschreibern arbeiten durfte – und The Office auch heute noch zu den beliebtesten Sitcoms aller Zeiten zähle.

Frust hinter den Kulissen auch bei How I Met Your Mother

Wilson ist bei Weitem nicht der einzige Sitcom-Schauspieler, der hinter den Kulissen einer Erfolgsserie mit inneren Problemen zu kämpfen hatte. Erst kürzlich hat Jason Segel bestätigt, der in How I Met Your Mother als Marshall Eriksen bekannt wurde, dass er während des Drehs in die Alkoholsucht abschlitterte.

Ähnlich wie ihm erging es auch Matthew Perry, der während seiner Zeit als Chandler Bing in Friends an Alkoholismus und einer Vicodin-Sucht litt. (Quelle: Stylecaster)

