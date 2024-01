The Walking Dead kehrt endlich zurück und Fans sind aus dem Häuschen

Nach rund fünf Jahren des Wartens ist es soweit und der Charakter Rick Grimes kehrt auf die Bildschirme zurück. Das Spin-off The Walking Dead: The Ones Who Live wird in Kürze Premiere feiern und endlich enthüllen, was mit ihm seit seinem Verschwinden geschehen ist.

The Walking Dead Facts

The Walking Dead: Fans freuen sich über neues Spin-off

Die Hit-Serie The Walking Dead geht weiter – zumindest mit einem Spin-off, das ein spannendes Wiedersehen mit Rick (Andrew Lincoln) und Michonne (Danai Gurira) verspricht. Die Serie legt den Fokus darauf, wie Rick und Michonne nach ihrer Trennung wieder zueinanderfinden. Das bereits dritte Spin-off der Reihe erzählt somit die Fortsetzung der Geschichte der Hauptfiguren nach ihrem Verschwinden in The Walking Dead.

Laut des veröffentlichten Trailers scheint die Handlung einzusetzen, nachdem Rick von der Militärorganisation CRM (Civic Republic Military) rekrutiert und in die Dead City geschickt wurde. Die Serie soll aus insgesamt sechs Episoden bestehen, die im wöchentlichen Rhythmus veröffentlicht werden.

Macht euch im Trailer einen ersten Eindruck:

Die Ankündigung der Serie sowie der dazu veröffentlichte Trailer kommen bei den Fans sehr positiv an, wie man aus den Kommentaren unter dem Trailer herauslesen kann:

„Das sieht wirklich fantastisch aus. Ich hoffe, sie übertreffen unsere Erwartungen. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie sehr ich mich freue, Rick und Michonne endlich wieder in Aktion zu sehen. Diese Charaktere verdienen ein Ende. Ich hoffe es ist ein glückliches - nach all den Jahren des Wartens haben wir als Fans das verdient.“ – YouTube-Nutzer @captain4318

„Ich bin so froh, Rick wiederzusehen, er ist die Seele von The Walking Dead, und Michonne. Es wird fantastisch. Diese beiden verdienen ein glückliches Ende. Ich hoffe Rick vereint sich wieder mit Daryl, Carol, Maggie und dem Rest seiner Familie. Auch seine Reaktion zu sehen, wie Negan sich verändert hat.“ – YouTube-Nutzer @compianofranco6333

Wann und wo wird The Walking Dead: The Ones Who Live laufen?

Die Fans haben lange darauf gewartet und am 26. Februar 2024 ist es endlich soweit. Die deutsche Premiere findet somit einen Tag nach der US-Premiere bei MagentaTV statt.