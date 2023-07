The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist nach wie vor weit oben in den Nintendo-Switch-Charts zu finden – was keine Überraschung ist. Dass jetzt aber ein schräger Open-World-Hit an Zeldas Charts-Position nagt, ist da schon eher kurios.

LEGO Worlds Facts

6 Jahre altes Lego-Spiel erobert die Switch-Charts

Was ist denn da in den Nintendo-Switch-Charts los? Während sich auf dem ersten und zweiten Platz Story of Seasons: A Wonderful Life und The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom tummeln, hat ein unerwarteter Open-World-Hit aus dem Jahr 2017 den dritten Platz ergattert: LEGO Worlds (Quelle: Nintendo-Switch-Charts).

Und warum ist LEGO Worlds plötzlich kurz davor, Tears of the Kingdom zu entthronen? Tja, das ist ein großes, recht bizarres Geheimnis. Denn LEGO Worlds ist nicht einmal mit einem Rabatt gesegnet, sondern kostet nach wie vor 29,99 Euro – nicht gerade ein kleiner Preis für ein 6 Jahre altes Spiel. Noch dazu schneidet LEGO Worlds auf Metacritic höchstens mittelmäßig ab; mit 59 Prozent im Kritiker-Score und 6,9 im User-Score (Quelle: Metacritic).

Schaut in den Trailer zu LEGO Worlds:

LEGO Worlds Konsolen Announcement Trailer (Deutsch)

Das LEGO-Worlds-Reddit ist nahezu tot, auf YouTube wurden in letzter Zeit kaum Videos zum Spiel veröffentlicht und schließlich schreibt auch sonst niemand über das Spiel. Ist Nintendo da ein Fehler unterlaufen? Oder ist die Charts-Liste des Konzerns nicht ganz so aussagekräftig wie gedacht? Spielt einfach jeder jetzt gerade LEGO Worlds? Wer weiß es schon.

Steam ist da spendabler: Für nur 5,99 Euro LEGO Worlds kaufen

Im Steam-Sale könnt ihr LEGO Worlds gerade mit 80 Prozent Rabatt kaufen, und zwar nur für 5,99 Euro. Das ist definitiv ein angemessenerer Preis als 29,99 Euro im Nintendo eShop.

LEGO® Worlds TT Games

Auch wenn LEGO Worlds bereits einige Jahre auf dem Buckel hat, ist es doch noch immer ein gutes Spiel für Lego-Fans: In der großen Open World könnt ihr Minecraft-ähnlich alles Mögliche mit Lego-Steinchen bauen – auch die Landschaft ist veränderbar. Zudem gibt es Lego-NPCs sowie Tiere und Schätze zu finden.