Chinesischen Medienberichten zufolge ist dem Militär des Landes ein Durchbruch bei Laserwaffen gelungen. Diese sollen so in die Lage versetzt werden können, prinzipiell „unendlich oft“ hintereinander zu schießen. Chinesischen Forscher haben dazu ein neuartiges Kühlsystem entwickelt. Auch das US-Militär arbeitet an einer Lösung.

Bericht: China gelingt Durchbruch bei Laserwaffen

Nach Angaben der Zeitung South China Morning Post steht das Militär des Landes vor einem gewaltigen Sprung bei der Laserwaffentechnologie. Wissenschaftlern der Nationalen Universität für Verteidigungstechnologie sei es gelungen, ein neuartiges Kühlsystem für Hochenergielaser zu entwickeln. Dadurch soll es nach Angaben der Forscher möglich werden, Laserwaffen „unendlich oft“ abzufeuern.

Bisher galt die Hitzeentwicklung während des Betriebs von Hochenergielasern als großes Hindernis, vor dem auch Wissenschaftler des US-Militärs stehen. Das chinesische System soll es ermöglichen, Laserstrahlen ohne Unterbrechung oder Verschlechterung zu erzeugen. Laut dem am Projekt beteiligten Forscher Yuan Shengfu lassen sich „hochwertige Laserstrahlen unbegrenzt aufrechterhalten“ (Quelle: South China Morning Post).

Die möglichen Auswirkungen dieser neuen Technologie beschreibt der Wissenschaftler als „enorm“. Nicht nur die Einsatzdauer, sondern auch Reichweite und Schaden könnten durch das spezielle Kühlsystem spürbar erhöht werden. Logistik und Kosten würden sich verringern, wie es heißt.

Das solltet ihr bei Bestellungen aus China beachten:

China-Shops: Das solltet ihr vor eurer Bestellung wissen Abonniere uns

auf YouTube

China-Laserwaffen: Früherer Militäroffizier besorgt

Der frühere britische Militäroffizier Steve Weaver zeigt sich besorgt über die Entwicklung. Falls die bislang bestehenden Probleme bei Laserwaffen tatsächlich überwunden sein sollten, dann wäre das ein „großer Durchbruch“ für China, der auf das „Scheitern der USA auf diesem Gebiet“ hinweise (Quelle: Steve Weaver bei Twitter).

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.