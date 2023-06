Horrorfilme hatten es in den vergangenen Jahrzehnten ziemlich schwer in Deutschland. Aber Zeiten ändern sich. Wie im Fall von Eden Lake. Der brutale Streifen ist nicht nur vom Index runter, sondern erscheint nach 15 Jahren auch endlich regulär im deutschen Handel – uncut und ab 18.

Horrorfilm Eden Lake erscheint bald auf Blu-Ray

Wer sich für etwas härtere Horrorfilme interessiert, der schielt in Deutschland oft neidisch auf das Ausland. Im Vergleich zu Österreich erscheinen hierzulande viele Horrorfilme nämlich nur in einer angepassten beziehungsweise gekürzten Version. Allerdings sind die zuständigen Prüfstellen in den letzten Jahren etwas liberaler geworden.

Davon betroffen ist auch der britische Terror-Streifen Eden Lake, der erstmals 2008 erschien und auf Grund seiner harten Gewalt bis 2022 von der Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz (kurz BzKJ) indiziert wurde. Wer sich den Film in Deutschland ins heimische Regal stellen wollte, musste sich Eden Lake bis dato aus dem Ausland importieren. Das ändert sich nun!

Der Publisher Leonine veröffentlicht Eden Lake am 4. August 2023 neu und zwar in 4K-Auflösung, ungeschnitten und freigegeben ab 18 Jahren:

Eden Lake - Mediabook - Uncut (4K Ultra HD) (+ Blu-ray) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.06.2023 20:03 Uhr

Und offenbar haben Filmfans bereits sehnsüchtig auf diesen Release gewartet, denn trotz des stolzen Preises von rund 35 Euro befindet sich Eden Lake aktuell auf dem ersten Platz in der Kategorie Thriller bei Amazon.

Kritiker und Fans lieben den brutalen Horrorfilm

Eden Lake handelt von einem Paar, gespielt von Michael Fassbender und Kelly Reilly, die an eine Jugendgang geraten. Was als Belästigung anfängt artet schnell zu einem Kampf auf Leben und Tod aus.

Hier der offizielle Trailer zum Horror-Thriller:

Eden Lake - Trailer

Auf dem Review-Aggregator Rotten Tomatoes konnte Eden Lake seinerzeit 80 Prozent der Kritiker überzeugen. Auf Amazon hält der britische Streifen einen User-Score von 4,2 von 5 möglichen Sternen. Die beliebteste Rezension beschreibt den Horrorfilm folgendermaßen: