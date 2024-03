Vorschau: Zwei exklusive Magic-Karten aus Outlaws von Thunder Junction

Im neuen Set Outlaws von Thunder Junction stehen die Schurken und Bösewichte von Magic: The Gathering im Mittelpunkt. Wir dürfen euch exklusiv zwei Karten des neuen Sets vorstellen.

Am 19. April bekommen Magic-Fans endlich Nachschub. Dann erscheinen die insgesamt 276 neuen Karten des Sets Outlaws von Thunder Junction. Wie der Name schon vermuten lässt, handelt es ich dabei um ein Western-Set, in dem sich allerhand bekannte Bösewichte der Magic-Geschichte tummeln.

Um euch jetzt schon einen kleinen Einblick in das Set zu bieten, dürfen wir euch zwei der Karten exklusiv vorstellen.

Exklusive Preview-Karte: Wohlhabender Magnat

Karten, die gleich zwei Kreaturen auf einmal ins Spiel bringen, sind vor allem in Limited-Partien heiß begehrt. Der Wohlhabender Magnat bringt nicht nur einen 1/1 Söldner ins Spiel, sondern kann sich obendrein unzerstörbar machen.

Die englische Originalversion, Prosperity Tycoon, dürfen wir euch ebenfalls zeigen.

Exklusive Preview-Karte: Borsten-Bill, der Stachelsäer

Sowohl Limited- als auch Constructed-Spieler werden begeistert sein, Borsten-Bill, der Stachelsäer in ihren Boostern zu öffnen. Die Legendäre Kreatur verteilt eine +1/+1 Marke auf eine beliebige Kreatur, sobald ein Land unter eurer Kontrolle ins Spiel kommt. In Kombination mit Fetchlands ist dieser Effekt im Modern-Format natürlich besonders stark. Im englischen Original trägt die Karte den Namen Bristly Bill, Spine Sower.

Sammler können mit etwas Glück auch eine Rahmenlose Version der Karte öffnen, auf der das Artwork besonders gut zur Geltung kommt. Die Chance, eine solche Karte zu öffnen, ist in Sammler-Boostern wie immer am höchsten.

So könnt ihr Outlaws von Thunder Junction spielen

Offiziell erscheint das Set am 19. April 2024. Allerdings gibt es bereits davor die Möglichkeit, mit denen neuen Karten zu spielen.

Ab dem 12. April bieten lokale Spieleläden Prerelase-Turniere an. Alle teilnehmenden Läden findet ihr über den offiziellen Locator. Am 16. April erscheint das Set außerdem in digitaler Form auf MTG Arena.