Treppenstufen stellen für Saugroboter eigentlich ein unüberwindbares Hindernis dar. Genau hier setzt der neue Migo Robotics Ascender an. Er kann Stufen erklimmen und so auch mehrstöckige Häuser saubermachen. Die Treppe selbst wird dabei ebenfalls gesaugt und gewischt. Ein Schnäppchen ist der Ascender aber nicht.

Migo Robotics Ascender: Saugroboter erklimmt Stufen

Autonom fahrende Saugroboter können die Haushaltsarbeit erleichtern, doch bei Treppenstufen kommen die vermeintlich smarten Geräte an ihre Leistungsgrenze. Wer mehrere Etagen bewohnt, muss den Roboter bislang selbst nach oben oder unten befördern. Genau hier setzt das neue Modell Ascender der Firma Migo Robotics an. Es kann selbsttätig Treppenstufen erklimmen – und die Treppe selbst wird dabei auch gereinigt.

Um Stufen bewältigen zu können, fahren zwei seitliche Arme aus dem Saugroboter heraus, die das Gerät nach oben oder nach unten befördern. Anschließend fahren die Seiten wieder ein, damit sich der Saugroboter um die gerade erklommene Stufe kümmern kann. Danach beginnt das Spiel wieder von vorne.

So funktioniert der besondere Saugroboter:

Migo Ascender: Saugroboter kann Treppen steigen

Laut Hersteller soll das Modell nicht nur bei Treppen seine Vorteile haben. LiDAR- und Vision zur Hindernisvermeidung und zur Navigation sind mit dabei. Eine Saugkraft von 6.000 Pa wird versprochen, der Boden kann in einem zweiten Schritt auch gewischt werden. Die Steuerung erfolgt automatisch, per App und per Sprache via Alexa. Mit einer Akkuladung soll Ascender nach offiziellen Angaben eine Fläche von bis zu 480 m² reinigen können (Quelle: Migo Robotics).

Besonderer Saugroboter ab 999 US-Dollar

Ein ausgesprochen günstiger Saugroboter ist Ascender nicht. Das Gerät kann im Vorverkauf für 999 US-Dollar (933 Euro) über die Webseite von Migo Robotics bestellt werden. Mit der Auslieferung soll im August 2023 begonnen werden. Danach kostet der Saugroboter dann 1.399 US-Dollar (1.307 Euro).