Schauspieler Daniel Craig wird nicht mehr James Bond spielen, aber wer wird stattdessen in die Rolle des berühmten Geheimagenten schlüpfen? Hollywood-Legende Tom Hanks hat in einem Interview seinen Wunschkandidaten für 007 verraten.

Die Suche nach einem neuen James Bond

James Bond kennt vermutlich jedes Kind. Seit über 60 Jahren begeistert der britische Geheimagent Filmfans auf der ganzen Welt. Damit das auch zukünftig der Fall ist, arbeitet Hollywood gerade an einer Neuinterpretation der Rolle. Die große Frage: Wer wird Bond in den nächsten Filmen verkörpern?

Schauspieler Daniel Craig wird jedenfalls nicht mehr zurückkehren. Seine Ära endete nach fünf Filmen im Jahr 2021 mit James Bond 007: Keine Zeit zum sterben.

Seitdem sind zahlreiche Schauspieler im Gespräch für die Rolle des charmanten Agenten. Darunter zum Beispiel Superman-Darsteller Henry Cavill oder auch Aaron Taylor-Johnson, der im vergangenen Jahr mit dem Action-Streifen Bullet Train viele neue Fans gewonnen hat.

Das ist der Bond-Favorit von Tom Hanks

Auch Hollywood-Urgestein Tom Hanks beschäftigt die Frage nach einem möglichen Bond-Nachfolger. In einem Interview mit der BBC verriet der Forrest-Gump-Darsteller, dass er am liebsten den Briten Idris Elba in der Rolle sehen würde. Elba ist bereits seit einigen Jahren im Gespräch für die prestigeträchtige Rolle. Er selbst hat aber gar kein Interesse daran, James Bond zu spielen, wie er Anfang 2023 gegenüber AP News verkündete (Quelle: AP News).

Ebenso die Möglichkeit eines weiblichen Bonds wurde lange Zeit von der Fachpresse in Betracht gezogen. Allerdings hat die ausführende Produzentin Barbara Broccoli dieser Idee bereits eine Absage erteilt. Sie geht davon aus, dass James Bond auch in Zukunft von einem Mann gespielt werden wird (Quelle: Gamerant).