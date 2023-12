Xiaomi und Samsung im Visier: Bezahlbares Handy soll die Mittelklasse aufmischen

Nothing hat mit dem Phone 2 ein im Vergleich zur ersten Generation stärkeres, aber auch teureres Smartphone auf den Markt gebracht. Bald soll der Einstieg in die Welt von Nothing deutlich günstiger werden. Das Unternehmen plant nämlich ein Mittelklasse-Modell, das eine gute Ausstattung zum attraktiven Preis bieten soll.

Erste Details zum Nothing Phone 2a

Mit dem Nothing Phone 2 (Test) hat das Unternehmen vielen Smartphone-Enthusiasten einen großen Wunsch erfüllt. Im Vergleich zur ersten Generation wurde das Smartphone hardwaretechnisch stark aufgerüstet. Mit dem Nothing Phone 2a soll nun eine günstigere Version vor der Tür stehen, die Samsung, Xiaomi und vielen anderen Smartphone-Herstellern ordentlich Konkurrenz machen könnte. Bereits zum Mobile World Congress 2024 im Februar soll das Handy enthüllt werden. Schon jetzt sind aber viele Details durchgesickert:

Rein technisch gesehen wird sich das Nothing Phone 2a in der oberen Mittelklasse bewegen. Also im Bereich eines Galaxy A54 von Samsung oder Redmi Note 13 Pro von Xiaomi. Zusätzlich soll das Smartphone aber über das auffällige Glyph-Lichtdesign auf der Rückseite verfügen. Dieses soll sich stark vom normalen Nothing Phone 2 unterscheiden. Zumindest die beiden Kameras haben eine komplett neue Position erhalten. Das lässt sich trotz der Hülle auf den geleakten Fotos erkennen. Preislich soll sich das Handy bei um die 400 US-Dollar bewegen. Das normale Nothing Phone 2 startete bei 649 Euro, ist aber mittlerweile deutlich günstiger zu haben (bei Amazon anschauen).

Im Video könnt ihr euch zum Vergleich das Nothing Phone 2 anschauen:

Nothing Phone 2 im Hands-On Abonniere uns

auf YouTube

Mittelklasse hart umkämpft

Auch wenn das Nothing Phone 2a auf den ersten Blick recht attraktiv aussieht, wird es für das noch junge Unternehmen wohl sehr schwer sein, in der Mittelklasse Fuß zu fassen. Der Markt ist extrem stark umkämpft und wird rein über den Preis entschieden. Das Glyph-Lichtdesign könnte aber durchaus ein Alleinstellungsmerkmal sein, mit dem Nothing zusätzlich Kundinnen und Kunden ansprechen kann.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.