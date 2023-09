Zendure verdoppelt Balkonkraftwerk-Akku: SolarFlow-Speicher steigt beträchtlich

Zendure hat mit SolarFlow einen wirklich tollen Balkonkraftwerk-Speicher vorgestellt, mit dem ihr den Solarstrom, den ihr zu viel produziert, in den Akkus speichern und später verwenden könnt. Jetzt wurde ein neuer Akku vorgestellt und das schafft noch einmal mehr Möglichkeiten.

Zendure SolarFlow mit bis zu 7.680-Wh-Speicher nutzen

Zendure hat SolarFlow (Test) bisher mit einer Akkukapazität von 3.840 Wh angeboten. Vier 960-Wh-Akkus können individuell zusammengesteckt werden. Jeder kann also selbst entscheiden, wie groß der Speicher ausfallen soll. Nun wurden neue Akkus vorgestellt. Die AB2000-Batterien verdoppeln den Speicher auf 1.920 Wh. Auch hier können wieder vier Akkus gestapelt werden, sodass ihr auf eine maximale Kapazität von 7.680 Wh kommt. Also könnt ihr mit den neuen Akkus fast 8 kWh an Solarenergie mit einem Balkonkraftwerk speichern.

Ein AB2000-Akku mit 1.920 Wh und PV Hub wird zum Preis von 1.398 Euro verkauft. Geplant ist der Verkaufsstart um Black Friday herum, also Ende November. Das hat Zendure GIGA auf Nachfrage bestätigt. Wer also den Akku-Speicher deutlich aufrüsten möchte, kann das bald tun.

Mit fast 8 kWh lässt sich auch im Hochsommer jegliche Energie speichern und man muss nichts ins Netz verschenken. Damit lässt sich dann auch zwei Tage locker die Grundlast decken. Bei mir sogar vier Tage, da meine Grundlast nur bei 80 Watt liegt.

Die alten Akkus mit PV Hub werden aktuell bei Zendure im Übrigen deutlich günstiger verkauft. Ihr zahlt für das Set nur noch schlappe 839 Euro mit einem Akku (bei Zendure anschauen). Diese Anschaffung macht sich über die Lebensdauer von zehn Jahren in jedem Fall bezahlt.

So arbeitet Zendure SolarFlow:

Satellite Plug vorgestellt

Neben dem neuen AB2000-Akku hat Zendure auch die Satellite Plugs offiziell vorgestellt. Diese kommunizieren mit SolarFlow und geben Energie frei, wenn diese mit den Steckdosen gefordert wird. Sie arbeiten aber etwas anders als bei EcoFlow PowerStream (Test). Dort wird die Energie in Echtzeit abgerufen. Zendure schaltet eher nur Energiestufen frei, die erreicht werden müssen. Ist ein etwas anderes Konzept. Trotzdem ganz praktisch, wenn man leistungsstarke Geräte mit Energie aus dem Akku versorgen möchte. Mit einem Preis von 29,99 Euro sind diese auch bezahlbar (bei Zendure anschauen).

