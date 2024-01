Zerstört Nintendo den Palworld-Triumph? „Wir halten uns alle Optionen offen“

Palworld beginnt sich allmählich zu einem Publikumsliebling in der Gaming-Szene zu entwickeln und das ist mitunter auch der Pokémon Company nicht verwehrt geblieben. Erstmals äußert sie sich nun zu dem zum Design von Palworld.

The Pokémon Company: „Verstöße gegen geistiges Eigentum werden untersucht“

Nachdem offenbar einige Anfragen zum gerade im Trend liegenden Spiel Palworld an The Pokémon Company herangetragen wurden, äußert sich der Markenverwalter nun erstmals im Bezug darauf. In einem Statement weißt er auf Folgendes hin (Quelle: Corporate Pokémon):

„Wir haben einige Anfragen zu einem Spiel eines anderen Unternehmens erhalten, welches im Januar 2024 erschienen ist. Es wurden keine Rechte für die Nutzung des geistigen Eigentums oder der Vorlagen von Pokémon an dieses Spiel erteilt. Wir werden den Vorfall untersuchen und alle nötigen Schritte einleiten, die mit einem Verstoß gegen die Eigentumsrechte von Pokémon in Verbindung stehen. Wir schätzen und fördern jedes einzelne Pokémon-Spiel und wollen auch zukünftig die Welt durch Pokémon zusammenbringen.“

Chancen einer Klage stehen eher gering

Das Magazin Bloomberg hat sich mit einigen Anwälten bezüglich dieses Themas auseinandergesetzt und diese sind sich einig, dass eine Klage seitens der Pokémon Company recht unwahrscheinlich sei, da es in der Spielebranche nicht unüblich sei, sich voneinander inspirieren zu lassen. Wie weit diese Inspiration jedoch gehen darf, liegt wohl im Auge des Betrachters beziehungsweise der Firma von der man sich hat inspirieren lassen. (Quelle: Bloomberg)

Gewisse Ähnlichkeiten zwischen den Pals und den Pokémon kann man definitiv nicht abstreiten. Auf Twitter hat man beispielsweise schon einige Charakteranalysen erstellt und sich zusammengereimt, aus welchem Pokémon sich die Entwickler ihre Pals zusammengebastelt haben könnten.

Laut dem unteren Post könne es kein Zufall sein, dass sich die Modelle so sehr ähneln. Inwiefern The Pokémon Company oder Nintendo tatsächlich rechtliche Schritte gegen Palworld einleitet und welche Früchte diese tragen werden, wird man sehen. Bislang könnt ihr das Spiel auf jeden Fall noch auf Steam kaufen und euch selbst ein Bild davon machen.

