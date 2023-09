Zu krass für Star-Wars-Fans? So düster hätte Episode 3 eigentlich enden sollen

Im Jahr 2005 erschien Star Wars: Episode 3 – Die Rache der Sith im Kino und markierte damit das Ende der Prequel-Trilogie. Die Verwandlung von Jedi-Ritter Anakin Skywalker in den Kult-Bösewicht Darth Vader hätte jedoch noch düsterer enden können. Vor allem Padme Amidala hätte dabei eine deutlich aktivere Rolle gespielt.

Die Rache der Sith: Padmes hätte fast zum Messer gegriffen

Star Wars: Episode 3 – Die Rache der Sith hat bereits ein wirklich spektakuläres Finale. Anakin Skywalker wird zu Darth Vader, die Republik fällt und wird zum Galaktischen Imperium. Nur die Rolle von Padme Amidala stand wohl nicht immer fest. Konzeptzeichnungen zeigen, dass die Senatorin und Mutter von Luke und Leia fast zur Attentäterin geworden wäre.

Im fertigen Film fliegt Padme zum Lavaplaneten Mustafar, um Anakin zur Rede zu stellen. An diesem Punkt will sie seine Verbrechen noch nicht wahrhaben. Das Treffen endet tragisch: Anakin vermutet Verrat, als Obi Wan Kenobi auftaucht und würgt mit der Macht seine schwangere Frau, die daraufhin ohnmächtig wird. Der Angriff kostet sie das Leben, da sie nach der Geburt ihrer Kinder „den Lebenswillen verliert“. Hier ist der große Unterschied. Die Konzeptzeichnungen für Episode 3 zeigen Padme mit einem Messer. Offenbar wollte sie ihrem tyrannischen Liebhaber also selbst ein Ende bereiten.

Star Wars: Konzeptzeichner plaudert über alternatives Ende

Konzeptzeichner Ian McCaig erklärt weiter, dass Padme in seiner Version der Geschichte tatsächlich die Möglichkeit gehabt hätte, ihren Mann zu stoppen. Letztendlich könne sie sich dann aber doch nicht zu dieser Tat durchringen. In einer frühen Version der Geschichte habe Padme außerdem in einer aktiveren Rolle zur Gründung der Rebellion beigetragen. Zumindest dieser Handlungsstrang wird in gelöschten Szenen noch angedeutet (Quelle: Express).

McCaig erläutert weiter, dass er bereits an Konzeptzeichnungen arbeitete, bevor George Lucas überhaupt das finale Filmskript für Die Rache der Sith fertiggestellt hatte. Dementsprechend wurden einige Ideen dann doch noch vor den Dreharbeiten verworfen.

