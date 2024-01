Ace Attorney: Dual Destinies - Lösung aller Fälle

Es ist wieder an der Zeit, den Zeigefinger zu zücken und die Wahrheit ans Licht kommen zu lassen. Apollo Justice und Phoenix Wright sind in alter Manier wieder im Gerichtssaal unterwegs und suchen nach der Gerechtigkeit. Wir haben die Lösung zu allen Fällen in Ace Attorney: Dual Destinies für euch zusammengetragen.

Anzeige

Bevor ihr euch in den Gerichtssaal begebt und mit den Verhandlungen beginnt, solltet ihr euch ein paar Tipps und Tricks zu Herzen nehmen, damit ihr die Fälle erfolgreich abschließen könnt.