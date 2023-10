Assassin's Creed Mirage: Palast der Grünen Kuppel betreten

Der Palast der Grünen Kuppel befindet sich im Zentrum der Karte von AC Mirage. Doch wie kommt man in den Palast hinein, um unter anderem das verlorene Buch darin zu erreichen? An dieser Stelle verraten wir euch die Lösung.

So kommt ihr in den Palast der Grünen Kuppel

Im Zentrum der runden Stadt in Bagdad steht der beeindruckende Palast der Grünen Kuppel. Doch wenn ihr versucht ihn zu betreten, verwehren euch verschlossene Türen und Fenster den Zugang. Benutzt ihr eure Assassinen-Sicht, könnt ihr darin aber Dinge erkennen und auch eines der verlorenen Bücher befindet sich im Palast. Wie kommt man also rein?

Der Zugang zum Palast der Grünen Kuppel ist an euren Fortschritt in der Story gebunden. Während der Storymission „Das Nest der Schlange“ müsst ihr den Palast infiltrieren. Erst während und nach dieser Quest kommt ihr also in den Palast hinein. Vorher ist es unmöglich.

„Das Nest der Schlange“ ist eine recht späte Storymission, es wird also eine Weile dauern, bis ihr in den Palast hinein kommt. Anschließend öffnen sich verschiedene Wege, die euch hinein führen.

Im folgenden Video zeigen wir euch, wie ihr nach der Story-Quest von außen am schnellsten in den Palast gelangt und das verlorene Buch darin erreicht:

Das verlorene Buch im Palast der Grünen Kuppel befindet sich direkt im Raum neben dem Raum mit dem Bücherrätsel. Im Eingangsbereich des Palastes müsst ihr dazu links hinten die Treppen ins obere Stockwerk laufen.

Lauft dann oben links das Rondell entlang und geht durch die zweite Tür auf der linken Seite. Hier liegt das Buch auf einem Regal auf der linken Seite.

In einem der Palastzimmer liegt das verlorene Buch offen herum (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Im Nebenraum mit dem Bücherrätsel solltet ihr zudem einmal auf den Balkon gehen und von hier aus auf die Spitze der Kuppel klettern, denn hier könnt ihr einen weiteren Aussichtspunkt synchronisieren. Auf diese Weise kommt ihr über die Schnellreise später immer wieder am schnellsten zum Palast zurück.

Es gibt übrigens mit dem Buch der Toten noch ein weiteres verlorenes Buch, welches nicht auf der Karte markiert wird. Wo ihr es genau finden könnt, lest ihr im verlinkten Guide.

