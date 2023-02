In Atomic Heart taucht ihr in eine dystopische alternative Welt ein, in der einige Überraschungen auf euch warten. Aber wie sieht es eigentlich mit der Spielzeit aus? Im Folgenden verraten wir euch die Spieldauer und den Umfang von Atomic Heart.

Atomic Heart Facts

Spielzeit von Atomic Heart

Wenn ihr euch einzig und allein auf die Hauptmissionen von Atomic Heart konzentriert, solltet ihr in etwa 20 bis 24 Stunden mit dem Offline-Shooter durch sein.

Neben den Hauptmissionen könnt ihr allerdings auch Nebenmissionen und Nebenaktivitäten in der Open World abschließen, dazu gehören beispielsweise unterschiedliche Sammleobjekte, die auch für alle Trophäen und Erfolge notwendig sind. Für manche Nebenaufgaben erhaltet ihr als Belohnung neue Waffen, sodass Nebenquests sicherlich empfehlenswert sind.

Die Nebenmissionen und Nebenaktivitäten, wie zum Beispiel die optionalen Dungeons (Testgelände), können etwa 15 bis 25 Stunden Zeit in Anspruch nehmen.

Wenn ihr also die 100% des Spiels erreichen wollt, bietet Atomic Heart eine Spielzeit von ungefähr 35 bis 50 Stunden. Sicherlich hängt eure Spieldauer aber auch von eurem gewählten Schwierigkeitsgrad ab. Je härter ihr ihn einstellt, desto länger beziehungsweise kürzer könnte eure Spielzeit unter Umständen sein.

Atomic Heart kann bis zu 50 Stunden Spielzeit in Anspruch nehmen. (Bildquelle: Mundfish)

Damit ihr keinerlei Spoiler erhaltet, verraten wir euch nichts Genaues über die Geschichte des Spiels. Allerdings können wir euch verraten, dass innerhalb der Story circa 1.5 Stunden an Videosequenzen auf euch warten und manches nicht so ist, wie es zu Beginn scheint. Neben den gefährlichen Robotern warten somit einige Mysterien auf euch, die ihr als Major P-3 aufdecken werdet.

