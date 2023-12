Avatar - Frontiers of Pandora: Alle Drachen finden & Der Wind wird uns tragen lösen

In Avatar: Frontiers of Pandora müsst ihr weggewehte Drachen finden, um die Nebenmission „Der Wind wird uns tragen“ abzuschließen und um das Achievement „Fesseldrachen“ zu bekommen. Im Folgenden zeigen wir euch alle Fundorte.

„Der Wind wird uns tragen“ abschließen & Fesseldrachen freischalten

Insgesamt gibt es neun weggewehte Drachen. Wenn ihr alle von ihnen findet und einsammelt, könnt ihr nicht nur die Nebenmission „Der Wind wird uns tragen“ beenden, sondern ihr erhaltet zudem noch die Trophäe „Fesseldrachen“. Die Fundorte der Drachen sind nicht automatisch auf der Karte markiert, also genauso wie bei den Comics, darum kann die Suche mitunter etwas schwerer ausfallen.

Ihr erkennt die Drachen an ihrer orangen Farbe. Sobald ihr den ersten von ihnen einsammelt, startet die Nebenquest „Der Wind wird uns tragen“. Alle neun Drachen befinden sich im Gebiet „Höhenprärie“, genauer gesagt in den Bereichen „Zerschmetterte Brücke“ und „Mütter der Flüsse“. Ihr müsst sie übrigens in keiner bestimmten Reihenfolge einsammeln.

Nachdem ihr alle neun Drachen besitzt, erhaltet ihr sofort die Trophäe „Fesseldrachen“. Wir raten euch aber, dass ihr zu Fa’zak im großen Na’vi-Lager der „Höhenprärie“ geht und dort die Drachen abliefert. Daraufhin schließt ihr die Nebenmission „Der Wind wird uns tragen“ ab und erhaltet die dazugehörigen Belohnungen. Unter anderem bekommt ihr Skill-Punkte und neue Ausrüstungen.

In den folgenden Bildern zeigen wir euch jeweils den Kartenabschnitt und wo der Drache genau steht. Klickt auf die Screenshots, um sie zu vergrößern.

Alle 9 weggewehten Drachen finden

Weggewehter Drache #1 - Fundort

Weggewehter Drache #2 - Fundort

Weggewehter Drache #3 - Fundort

Weggewehter Drache #4 - Fundort

Weggewehter Drache #5 - Fundort

Weggewehter Drache #6 - Fundort

Weggewehter Drache #7 - Fundort

Weggewehter Drache #8 - Fundort

Weggewehter Drache #9 - Fundort

Falls ihr auf eurer Suche nach den Drachen doch noch Probleme haben solltet, schreibt sie uns gerne in die Kommentare. Wir versuchen euch dann zu helfen.